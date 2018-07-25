Как на Алтае открыли Шукшинский фестиваль: самые яркие моменты

25 Июль 10:20 2018-07-27T07:37:21+03:00

В Барнауле во вторник, 24 июля, состоялось торжественное открытие Шукшинских дней и Шукшинского кинофестиваля.

Днем церемония состоялась у памятника Василию Макаровичу на улице, носящей его фамилию. Именитых гостей встречали хлебом и солью. Среди них были актеры Федор Добронравов («Сваты», «Шесть кадров») и Амаду Мамадаков («Солдаты», «Девятая рота»), президент кинофестиваля и режиссер Виктор Мережко, сценарист Аркадий Инин. Старт многочисленным мероприятиям в рамках «Шукшинских дней на Алтае» дал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. После выступлений они возложил цветы к памятнику Шукшину.

А в 18.00 у театра драмы началась церемония представления гостей и традиционная «красная дорожка» шукшинского кинофестиваля. По ней прошлись не только вышеуказанные гости, но также режиссеры и актеры, чьи работы участвуют в конкурсе полнометражных фильмов. Как и на первой церемонии, особый ажиотаж вызвал Федор Добронравов. В этом году он бесспорно является одной из главных звезд фестиваля. Уже сегодня, 25 июля, там же, на сцене театра драмы, он представит свое видение произведений Василия Макаровича. Артист сыграет сразу девять персонажей – это герои рассказа «Чудики».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/661624" frameborder="0"></iframe> Выступление Федора Добронравова.Олег УКЛАДОВ

Помимо него публика особо бурно приветствовала президента кинофестиваля Виктора Мережко, да и он сам с охотой раздавал автографы и фотографировался с барнаульцами. Интерес вызвала и известная актриса Наталья Громушкина («Марш Турецкого», «Я – кукла», «Моя прекрасная няня»), которая прошлась по дорожке в бирюзовом платье.

В этот раз на дорожке, кстати, устроили театрализованное представление, главными героями которого стали чудики - они веселили публику и встречали гостей.

После возложения цветов к бюсту Василия Макаровича гости переместились в зрительский зал, где состоялась официальная часть и прошли выступления артистов. Завершилось все показом фильма «Жили-были».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/661629" frameborder="0"></iframe> Выступление Виктора Мережко.Олег УКЛАДОВ

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Шукшинские дни на Алтае - 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские дни на Алтае - 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор МережкоФото: Олег УКЛАДОВ

Аркадий ИнинФото: Олег УКЛАДОВ

Виктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ

Амаду МамадаковФото: Олег УКЛАДОВ

Возложение цветов к памятнику ШукшинуФото: Олег УКЛАДОВ

Федор ДобронравовФото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - театрализованное представлениеФото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - театрализованное представлениеФото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - театрализованное представлениеФото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля - театрализованное представлениеФото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваляФото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваляФото: Олег УКЛАДОВ

Красная дорожка Шукшинского кинофестиваляФото: Олег УКЛАДОВ

Актер Амаду Мамадаков с семьейФото: Олег УКЛАДОВ

Наталья ГромушкинаФото: Олег УКЛАДОВ

Аркадий ИнинФото: Олег УКЛАДОВ

Виктор МережкоФото: Олег УКЛАДОВ

Федор ДобронравовФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней в театре драмыФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней в театре драмыФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней в театре драмыФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней в театре драмыФото: Олег УКЛАДОВ

Виктор МережкоФото: Олег УКЛАДОВ

Наталья ГромушкинаФото: Олег УКЛАДОВ

Федор ДобронравовФото: Олег УКЛАДОВ