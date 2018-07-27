Шукшинские чтения на Алтае: программа мероприятий в Сростках 28 июля

27 Июль 07:48 2018-07-28T14:24:32+03:00

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В Алтайском крае проходит Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Программа включает 60 различных мероприятий - литературные встречи, мастер-классы, показы фильмов, конкурсы и т. д.

Традиционно финал Шукшинских чтений состоится 28 июля на малой родине известного земляка - в селе Сростки. С самого утра здесь начнутся народные гулянья, встречи писателей, экскурсии и т. д. Главным гостем станет певица Пелагея, которая выступит с концертом под открытым небом на горе Пикет.

Усадьба музея-заповедника В. М. Шукшина

Адрес: с. Сростки, ул. Советская, 86

10.00 - начало народных гуляний и старт межрегионального фестиваля народного творчества «Правда Шукшина».

- Здесь будут организованы интерактивные площадки, конкурс частушек, фотозоны деревенского быта, мастер-классы, дегустация оригинальных вареников, ухи из речной рыбы, - рассказывают в «Алтайтурцентре» - Здесь же можно попробовать свои силы и распилить пилой бревно, а еще попеть песни с коллективом «Калинушка».

11.00 - открытие выставки, посвященной юбилею Лидии Федосеевой-Шукшиной. Гости смогут увидеть уникальные семейные фотографии из личного архива Лидии Федосеевой-Шукшиной, детские рисунки ее дочерей Оли и Маши.

- Также на выставке будут показаны платья, в которых Лидия Николаевна снималась в фильме «Печки-лавочки». Одно из них с ромашками - это, кстати, было личное платье артистки, а второе - мини-платьице, которое, кстати, многие принимают за рубашку, - рассказали в музее-заповеднике В. М. Шукшина.

11.30 - презентация скульптуры В. М. Шукшина, скульптор Л. Усов (г. Томск).

12.00 - открытие выставки «Шукшинский Алтай» участников международного пленэра «Алтайские горизонты».

Стадион

10.00 - 14.00 - песенный фестиваль «В гостях у Шукшина». Для участия в фестивале поступило 49 заявок от 29 коллективов и 20 солистов из 17 районов Алтайского края, городов Бийск, Барнаул, Заринск, Горно-Алтайск, с. Майма Республики Алтай, из Новосибирской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Гора Пикет

12.00 - 20.00 - выставка-продажа работ народных ремесленников «Город мастеров», проведение мастер-классов.

12.00 - выставка, посвященная 20-летию Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

14.00 - 20.00 - выездная фотовыставка «С высоты Шукшинского Пикета».

16.00 - закрытие Шукшинского кинофестиваля, концерт певицы Пелагеи (на горе Пикет).

Подсказка «КП»

Как добраться до Сросток

До села Сростки из Барнаула ходят рейсовые автобусы, а также фирменный поезд «Калина красная». За билет придется заплатить 400 - 450 рублей.

Кстати, туристские компании Алтайского края организуют транспортную доставку туристов на фестиваль в Сростки.

Из Барнаула:

✔ Алтайский Дом туризма, тел. (3852) 52-93-94. Стоимость: 1000 руб.

✔ Алтайтурмаркет, тел.: (3852) 69-51-51, 62-44-06, 60-61-94. Стоимость: 1100 руб./взрослый, 1000 руб./детский.

✔ Возрождение-Тревел, тел. (3852) 50-00-15. Стоимость: 1200 руб.

✔ Мой Мир, тел.: 8-913-210-9064, (3852) 60-90-64. Стоимость: 1200 руб./взрослый, 1100 руб./детский.

✔ Охота, тел. (3852) 36-84-01. Стоимость: 1200 руб./ взрослый, 1100 руб./детский.

✔ Сириус Тур, тел.: (3852) 22-90-88, 8-923-714-1157. Стоимость: 1000 руб./взрослый, детям с 7 до 12 лет - скидка 10%.

Из Павловска:

✔ Вояж Павловск, тел. 8-905-982-4770. Стоимость - 1500 руб./взрослый, 1300 руб./детский.

Где остановиться

Отдохнуть можно в гостинице «Калина красная». Двухместный номер обойдется 1200 рублей за сутки.

Что поесть

Перекусить в Сростках можно на местном базарчике, который уже давно прославился вкуснейшими пирожками, малосольными огурчиками со свежей картошечкой, медом и т. д.

Мастер-классы

28 июля 10.00 - 15.30 - мастер-классы по традиционной русской культуре «Закружили хоровод» (в усадьбе музея Шукшина, ул. Братьев Ореховых, 76)

28 июля 10.00 - 15.30 - мастер-классы по традиционной русской культуре «Кукла - моя радость» (в усадьбе музея Шукшина, пер. Кривой, 34)

Экскурсии

28 июля 10.00 - 15.00 - «Село мое большое. Сростки называется». Маршрут объединит памятные места, связанные с биографией Василия Макаровича и историей села. В ходе экскурсии ее участники побывают в усадьбе, где прошло детство Василия Шукшина, в доме, который писатель купил своей матери, в парке деревянных скульптур, созданных по произведениям Василия Макаровича, на берегу Катуни, где установлен памятник репрессированным сельчанам и т. д.

Творческие встречи

28 июля в 12.00 - творческая встреча с известными писателями, гостями фестиваля, в Мемориальной библиотеке В. М. Шукшина (с. Сростки, ул. Пионерская, 37)

28 июля в 12.00 - творческая встреча с режиссерами, участниками конкурсной программы фильмов (с. Сростки, Дом культуры, ул. Советская, 104)

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