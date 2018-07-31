Владимир Полетаев: Моя задача – отстаивать интересы народа

31 Июль 15:18 2018-07-31T17:41:34+03:00

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По традиции член Совета Федерации Владимир Владимирович Полетаев дал интервью по итогам своей работы в первом полугодии.

- Владимир Владимирович, в Федеральном Собрании завершилась весенняя сессия. Что на Ваш взгляд было главным в этот период?

- Сложно выделить что-то одно. Сессия была насыщенной. Мы провели 15 заседаний палаты, 15 парламентских слушаний, более 50 «круглых столов» по самым важным и актуальным вопросам. Рассмотрели и одобрили более 340 федеральных законов, внесли в Государственную Думу 94 законопроекта.

Безусловно, для Совета Федерации «законотворческим компасом» служит ежегодное Послание Федеральному Собранию. Ключевым событием также стали выборы Президента России и его инаугурация. Как вы помните, церемония состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Владимир Владимирович Путин официально вступил в должность главы государства. Я впервые лично наблюдал за торжественным моментом вступления в должность избранного Президента России. Для меня это большая честь и, безусловно, памятное событие.

Послание Президента Федеральному Собранию – это главный ориентир для всех парламентариев, цели, которых обязательно нужно достичь. Мы уже работаем над его реализацией, прежде всего по наращиваю темпов экономического роста. Сенаторский корпус приложит все усилия, чтобы выполнить задачи, поставленные Президентом.

- К слову, о выборах. Как в Совете Федерации оценивают их проведение?

- Президентские выборы 2018 года прошли на высочайшем организационном уровне. Такой открытости и такого уровня общественного контроля страна еще не видела. Что еще важнее – позиция самих граждан, стремление людей к единству, взаимопониманию и самостоятельному выбору будущего.

Вместе с тем, с нашими западными «коллегами» все обстояло иначе. Специальный доклад по итогам президентских выборов 2018 года с точки зрения покушений на российский электоральный суверенитет показал, что в период подготовки и проведения выборов иностранные государства неоднократно пытались повлиять на итоги голосования. Документ отражает результаты работы Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, членом которой я являюсь.

Комиссия выделила десять основных видов вмешательства в минувшую избирательную кампанию. Все это было составной частью системной и целенаправленной работы по сдерживанию России, изменению основ её внешней и внутренней политики, состава органов государственной власти.

Вместе с тем главный результат нашей работы не в перечислении случаев вмешательства, а в разработке комплексной системы мер по его предотвращению. Мы предложили конкретные изменения и уточнения в действующее законодательство, чтобы усилить ответственность за вмешательство во внутренние дела России и незаконное финансирование такой деятельности.

- В этом году Вы окончили специальные курсы для высшего управленческого звена страны. Это знак особого доверия со стороны Кремля?

- Это учебная программа, которую регулярно проходят многие чиновники, а не единицы избранных. С её помощью формируется и развивается кадровый управленческий резерв государственных служащих федерального и регионального уровня. Не зря говорят «век живи, век учись», верно? Для меня это был важный жизненный этап. Бесценный опыт, сильные наставники, сплоченная команда однокурсников, с которыми мы многое прошли вместе, - и это только малая часть того, чем запомнятся эти месяцы обучения. Полученные знания и навыки уже применяем на практике. По итогам программы у нас состоялась встреча с Президентом России. Глава государства поздравил с успешным окончанием обучения. Ряд выпускников программы, с которыми я учился, сегодня занимают высокие государственные должности – федеральных министров, их заместителей и руководителей субъектов. В частности, Министра транспорта РФ, Министра науки и высшего образования РФ и другие. Поэтому в новом Правительстве РФ хорошо знают и ценят Алтай.

- Каких результатов Вам удалось добиться в законотворческой деятельности за эти 6 месяцев?

- Весенняя сессия была плодотворной. Совет Федерации одобрил внесенные мной и коллегами-парламентариями поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым ужесточается ответственность за хищение средств с банковских счетов граждан, а также электронных денег. Теперь это относится к категории тяжких преступлений независимо от суммы причиненного ущерба и всем, кто их совершит, грозит наказание до 6-10 лет лишения свободы. Ранее уголовная ответственность наступала с ущерба в 2,5 тысячи рублей, чем часто пользовались преступники при списании средств. Также мы изменили суммы, характеризующие размер ущерба по этим статьям. Если раньше крупным считался размер ущерба на сумму более 1,5 миллионов, то теперь – от 250 тысяч, порог особо крупного размера снизился с 6 миллионов до 1 миллиона.

Что побудило к внесению поправок? Жалобы об участившихся случаях незаконного списания денег с банковских карт. Они звучат практически на каждом приёме граждан. По официальным данным, в 2017 году киберпреступники и телефонные мошенники украли со счетов граждан порядка 2 миллиардов рублей! Только в Республике Алтай за этот период зафиксировано 234 сообщения о кражах и мошенничествах, совершенных дистанционно, с использованием средств сотовой связи, интернет-сайтов. Это и стало сигналом к действию – мы внесли поправки в закон, чтобы жёстче наказывать мошенников. По нашему мнению, повышение ответственности за хищение средств со счетов остановит злоумышленников, ведь теперь вместо административной ответственности может наступить уголовная. Кроме того, отнесение этих преступлений к категории тяжких позволит проводить соответствующие оперативно-розыскные действия и предупреждать их совершение.

Совет Федерации также одобрил разработанные мной и коллегами-парламентариями поправки в законодательство о рынке ценных бумаг. Закон вводит в российское правовое поле новый вид эмиссионных ценных бумаг, структурных облигаций. Уверен, расширение линейки инвестиционных продуктов поспособствует развитию отечественного финансового рынка.

В июле были одобрены еще два законопроекта, разработанных мной и другими членами Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. Один из них включает поправки в банковское законодательство, направленные на защиту прав кредиторов и вкладчиков. При выявлении нарушений закона со стороны банков и микрокредитных организаций Цетробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) смогут передавать следственным органам соответствующие сведения и нарушители понесут уголовную ответственность за свои деяния. Второй касается федерального закона о валютном контроле и уточняет случаи освобождения резидентов от репатриации валюты.

Законов много, более подробно ознакомиться с моей законотворческой деятельностью можно на сайте Совета Федерации или в социальных сетях.

- Какие законопроекты, разработанные Вами, сегодня находятся на рассмотрении?

Первое чтение в Государственной Думе уже прошел разработанный мной и коллегами проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах». Документ подготовлен в целях исполнения поручения Президента Российской Федерации по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере. Закон успешно прошел правовую экспертизу в профильных ведомствах. Эксперты отрасли уже отметили ключевое достоинство законопроекта – введение криптовалютной терминологии в правовое поле. Действительно, по нашей инициативе в отечественном законодательстве впервые закрепляются определения наиболее широко распространенных финансовых активов (ЦФА), создаваемых или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, – криптовалюты и токена. Кроме того, вводится новый вид электронного договора, смарт-контракт. При разработке законопроекта мы стремились к балансу в регулировании сферы цифровых технологий, поскольку чрезмерный контроль препятствует их развитию.

Готовится ко второму чтению проект федерального закона «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Иными словами – о регулировании краудфандинговой деятельности. Краудфандинг (с англ. crowd – «толпа, масса» и funding – «финансирование») – это механизм привлечения средств для воплощения конкретной идеи через специальную площадку – крауд-платформу, где люди анонсируют задуманные проекты, а другие пользователи могут их поддержать взносами. Уже есть положительные примеры успешной реализации инициатив с их использованием. Но несмотря на всё большее распространение этого инвестиционного механизма, в настоящее время он не получил должного правового регулирования.

- Президент России наградил Вас Почетной грамотой. Что для Вас значит эта награда?

Я благодарен нашему лидеру за признание результатов своей работы. Доверие главы государства – большая ответственность. Безусловно, это было для меня радостным событием. Я узнал о предстоящем награждении на заседании Совета Федерации. Об этом объявила спикер палаты Валентина Ивановна Матвиенко. Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца с участием заместителя Руководителя Администрации Президента Сергея Владиленовича Кириенко.

Это большая честь для меня и, безусловно, я продолжу работать с полной самоотдачей, чтобы оправдать оказанное Президентом доверие. Благодарю своего руководителя, коллег-парламентариев всех уровней, земляков за добрые слова и пожелания! Это наша общая заслуга, результат совместных усилий.