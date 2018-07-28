В Алтайском крае определили победителя Шукшинского кинофестиваля

28 Июль 18:32 2018-07-30T12:56:28+03:00

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Традиционно главные события «Шукшинских дней на Алтае» прошли на малой родине Василия Макаровича в селе Сростки. Сегодня, 28 июля, здесь определили победителя Шукшинского кинофестиваля.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, многочисленные зрители смогли воочию увидеть региональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры», а также посетить межрегиональный фестиваль народного творчества «Правда Шукшина».

В это же время в Сростках проходил песенный фестиваль «В гостях у Шукшина» и традиционный «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» в Мемориальной библиотеке Василия Шукшина.

В Алтайском крае определили победителя Шукшинского кинофестиваляФото: Олег УКЛАДОВ

Гости «Шукшинских дней на Алтае» смогли принять участие в экскурсиях по Сросткам и в мастер-классах по традиционной русской культуре.

На горе Пикет состоялась программа «От Шукшина к Шукшину», где вручили награды лауреату Шукшинской литературной премии Губернатора Алтайского края и победителю XX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

Главный приз кинофестиваля присужден фильму «Карп отмороженный» режиссера Владимира Котта. Председатель жюри Шукшинского кинофестиваля Валерий Фомин вручил главную награду фестиваля актрисе Ольге Кожевниковой, которая сыграла одну из ролей и представляла фильм на Шукшинском кинофестивале. Ей подарили вазу из ревневской яшмы колыванских мастеров.

В Алтайском крае определили победителя Шукшинского кинофестиваляФото: Олег УКЛАДОВ

Временно исполняющий обязанности Губернатора Алтайского края Виктор Томенко и заместитель Министра культуры России Ольга Ярилова вручили специальный приз за соответствие девизу кинофестиваля «Нравственность есть Правда» народному артисту России Федору Добронравову за фильм «Жили-были».

Финальным аккордом многочисленных мероприятий стал концерт певицы Пелагеи.