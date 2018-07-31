31 Июль 04:00 2018-07-31T09:09:21+03:00

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Жительница Барнаула Виктория Нестеренко пять дней потратила на то, чтобы пешком дойти из Барнаула до Бийска. До этого она поспорила на 100 тысяч рублей, что справится с этой задачей.

– Сейчас многие думают, что это был спор по пьянке, на самом деле это не так. Все произошло в мой день рождения. Гости еще собирались. Алкоголь не открывали. Мы просто начали обсуждать, кто и докуда смог бы дойти пешком, – рассказывает Виктория о том, с чего начиналась эта необычная история.

Жительница Барнаула пять дней потратила на пешую прогулку до БийскаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Поскольку Вика из Бийска, она сказала, что запросто дошла бы пешком до родного города. Один из ее друзей тут же решил проверить девушку на «слабо» и предложил поспорить на 100 тысяч рублей. Молодой человек сказал, что заплатит эти деньги, если Вика и вправду преодолеет пешком расстояние в 160 км.

Уже на другой день 27-летняя девушка отправилась в пешее путешествие. Ее друзья настолько прониклись уважением к ее характеру, что многие вызвались пройти путь вместе с ней. Один из парней шел с Викой на протяжении всей дороги, за исключением первого дня. Других ребят подвозили на машине, и они также составляли компанию девушке. Дневник из похода Вика вела в своем Инстаграме.

Девушку не стали ограничивать во времени. Она могла потратить на дорогу столько, сколько ей было нужно. К тому же было оговорено, что она может ночевать в цивилизованных условиях. В итоге она останавливалась на ночлег в гостиницах, а одну ночь провела на даче у родственников. Девушка рассказала, что буквально каждую ночь к ней приезжал ее муж, который привозил сменное белье и одежду.

viktoria_19071991 Урааааа !!!! Немножко осталось ...

У Вики двое детей. Девушка рассказала, что старшему сыну 8 лет. Когда он узнал о том, что мама пошла на столь необычный спор, порывался идти пешком вместе с ней.

– Конечно, я понимала, что для ребенка это будет тяжелое испытание. Поэтому я не стала его брать с собой. Пока я шла, муж привозил детей, и мы постоянно виделись. Сама дорога далась мне нелегко. Многим может показаться, что любой человек пройдет такое расстояние без проблем. Испытав это на себе, я так не считаю, – продолжила рассказывать Виктория.

Деньги и шикарный букет роз ждали отчаянную девушку на стеле с названием города. Пока Виктория точно не говорит, на что потратит эти деньги. Единственное, что она сказала, деньги пойдут на «благие цели», она точно не собирается тратить их на себя.

Этот букет ждал ее на входе в БийскФото: из личного архива героя(ев) публикации

На вопрос, могла бы девушка второй раз пройти такое расстояние за 100 тысяч рублей, она категорично ответила: на такую авантюру больше не согласна.

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