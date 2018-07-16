Транспортные браслеты в Барнауле: удобно, но не выгодно

16 Июль 04:00 2018-07-16T09:42:37+03:00

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С начала июля в Барнауле начали продавать транспортные браслеты, с помощью которых можно рассчитаться за проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. Однако эти браслеты не подойдут школьникам, студентам и пенсионерам.

Как выглядят

Выглядят браслеты достаточно стильно – легкие, небольшие. Для мужчин разработали браслеты более широкие, нейтральных оттенков, а для девушек и женщин – аккуратные в более яркой цветовой гамме.

Цена браслета

Если цена транспортной карты и брелока в Барнауле - 100 рублей, то на браслет придется раскошелиться – стоит он 290 рублей. Ажиотажа на покупку браслетов в Барнауле точно нет. В настоящее время куплено всего несколько штук.

Девушкам подойдут белые браслетикиФото: Олег УКЛАДОВ

Как пополнить баланс браслета

Несомненным плюсом транспортного браслета является его удобство. Чтобы расплатиться за проезд достаточно приложить к валидатору руку. Пополнять счет браслета можно через киоски «Лига пресс» и самостоятельно в банкоматах «Сбербанк России» через раздел «Информации и сервисы». Узнать баланс транспортной карты можно через сайт Центртранса, а количество неиспользованных поездок – на самом билете.

Тарифы

Браслетами были бы довольны школьники, которые часто теряют мелочь. Однако здесь есть одно большое но…. На браслете не действуют тарифы «Школьный». Также как и не действуют тарифы «Студенческий» и «Пенсионный». При покупке браслета предлагается выбрать три способа его активации: проездной для граждан, электронный кошелек на троллейбусы и трамваи или автобусы.

Тариф «Проездной билет для граждан» - безлимитный, но действует он только в троллейбусах и трамваях. Один месяц неограниченного числа поездок стоит 1020 рублей. Чуть дешевле – тариф на автобусы. За 900 рублей можно купить 50 поездок на автобусе в течение одного месяца.

Электронный кошелек наиболее удобный для пассажиров, так как не ограничивает в выборе транспорта, но дает скидку в один рубль: 19 рублей стоит проезд в автобусах и 18 рублей – трамваях и троллейбусах.