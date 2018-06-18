Сабантуй на Алтае: как за пловом решались деловые вопросы регионов

18 Июнь 11:03 2018-06-19T10:08:19+03:00

17 июня на «Бирюзовой Катуни» отшумел ХХV Сабантуй. На грандиозный национальный праздник приехал лично президент Татарстана Рустам Минниханов. Также там дружелюбно встретились врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко и глава республики Алтай Александр Бердников.

Супер-казан

На солнечном бирюзовом пространстве в этот день соседствовали и русские и тюркские промыслы, на ярмарке чего только не было: алтайские обереги, кованые и глиняные изделия от неординарных ремесленников и уникальные наряды и т.д. На берегу Катуни в этот день раскинулось притягательное татарское подворье. Можно было зайти в бревенчатые дома, в хлев, и даже в баню.

- В баню, кстати, по татарским традициям водили первым делом после свадьбы молодых, - рассказали нам гости из Казани.

А сколько объедения было на Сабантуе!Фото: Олег УКЛАДОВ

А сколько объедения было на Сабантуе! В огромном чане весом 200 кило, объемом в 1200 литров варилась шурпа, в другом огромном казане на пять тысяч порций готовился плов. Мы тоже плова отведали, несмотря на жару - такой уж он был ароматный! Неподалеку пеклись оладушки на русской печке - во рту таяли. А еще красивые девушки в национальных костюмах предлагали всем желающим отведать чак-чак на меду и другую вкуснятину.

Полотенца и чапаны

Главы трех регионов зашли в татарскую деревню, накинув как шарфы белые полотенца с красным орнаментом.

- Это особые полотенца, - объяснила мне Гулия Миронова, гостья из Татарстана. - Девушки, вышедшие замуж, вышивали их и вешали на шест во время Сабантуя. Полотенца были подарком батырам – победителям.

Виктор Томенко и Александр Бердников во время торжественного открытия праздника примерили и чапаны - кафтаны батыров, подаренные им Рустамом Миннихановым.

Рядом с ними на сцене стоял секрет – бабай - это фольклорный татарский персонаж, рассказывающий гостям о традициях Сабантуя, а внизу на траве его рассказ повторялся в великолепном танце. Боже, как танцевали эти татарские танцоры - полет!

- В этом празднике и мудрость, опыт старшего поколения и энергия, сила юных, - заметил в приветственном слове Виктор Томенко. - Это сплав истории, культуры, это те традиции, из которых выросли мы сегодняшние.

«Приедем с деньгами за здоровьем»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на празднике не переставал восхищаться уникальностью Алтая. На вопрос, какие организации вы бы хотели привлечь сюда для оздоровительного туризма, ответил так:

- Во-первых, я сам хочу здесь оздоравливаться. И мой яркий пример должен быть поддержан. Вы даже не представляете, в каком месте вы живете. Но для того, чтобы эту красоту раскрыть нужна доступная логистика, - подчеркнул президент Татарстана, добавив с улыбкой: - И будем все счастливы. Вы будете ждать нас сюда с деньгами, а мы будем приезжать за здоровьем.

Кстати, на официальной встрече руководителей регионов обсуждалось возобновление прямых перелетов Казань – Горно-Алтайск.

Сабантуй 2018.

«Сам бог велел жить по-соседски»

Также в этот день говорилось о тесном сотрудничестве между краем и Республикой Алтай.

- Мы соседи, сам бог велел нам жить по-соседски, в дружбе, в мире, во взаимном решении всех совместных проблем, потому что их порой невозможно разделить, здесь все переплелось. Настрой и готовность к этому есть, - подчеркнул Виктор Томенко. - Думаю, что мы будем находить взаимопонимание ко всеобщей пользе людей, которые в наших регионах живут и считают Алтай одним местом притяжения.

Повезло капитально

И Рустам Минниханов и Александр Бердников отметили, что Виктор Томенко очень подготовленный руководитель.

- Алтайскому краю повезло капитально, - считает глава республики Алтай

Он даже объявил со сцены прогноз, что Томенко наберет 120 процентов голосов во время выборов.

-А если, мол, будет не хватать, мы в Горном Алтае поможем, - ретиво добавил Бердников.

- Настоящий батыр! - кивал со сцены бабай. А в это время другие батыры вовсю показывали свою удаль и ловкость в битве мешками на бревне, в борьбе куреш, в других колоритных состязаниях.

А рядом сверкала Катунь, напоминая, что все мы в одной лодке.

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сабантуй прошел на Алтае.Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае прошел Сабантуй.Фото: Олег УКЛАДОВ