Мать пропавшего алтайского художника ищет его следы на берегу Оби

13 Июнь 13:06 2018-06-13T13:11:39+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» продолжает розыск 27-летнего поэта, художника и музыканта Николая Плескунаса. Мама молодого человека потеряла с ним связь 9 июня.

- Такого не бывало никогда, чтобы он не отзывался, - рассказывает Татьяна Николаевна. - Сын в день мне звонил по 20 раз, ни разу не было такого, чтобы он со мной не связался.

- 6 июня я ему звонил, Николай был со знакомым, приглашал меня в их компанию, но я отказался, - рассказывает Виталий Коньшин, друг пропавшего. А после этого он больше на связь не выходил.

Знакомый пояснил, что когда проснулся, Николая уже не было. Куда он исчез – непонятно. Мать художника, Татьяна Николаевна предполагает, что он мог пойти купаться, а в воде сердце остановилось… У Николая случались приступы, парень был на инвалидности. Все эти дни убитая горем женщина ходит по пляжам в поисках одежды сына. Но так никаких следов и не нашла.

- Мне уже рассказывают, что он последнее время будто прощался со всеми. С отцом встретился, с подругой детства, - говорит, плача, потерянная женщина.

Кстати, с рекой у Николая в свое время была связана трагическая история. Во время отдыха с друзьями утонул один из товарищей – практически на глазах у всех. Эту потерю художник переживал очень сильно, часто об этом вспоминал, упрекая себя, что не смог помочь.

В творческой среде Николай известен как поэт, музыкант, художник. У меня дома есть чудная картина грустной собаки из поломанных линий – похожей на самого автора, биография которого как и у многих художников - непростая.

Незадолго до исчезновения в свет вышел номер журнала «Алтай» со стихами Николая. Вот как написала о нем поэт Наталья Николенкова: «Мы пишем стихи порой по вдохновению, порой на заказ. Николай Плескунас мог бы издать сборник стихов под названием "Только для сумасшедших", своровав подзаголовок "Степного волка" Гессе. Представить, что он пишет на заказ, я не могу. В этом смысле Плескунас - чистый лирик, без малейшей примеси конъюнктуры. Как у Моцарта, свежи его партитуры. Мне нравится этот рыжий бородатый поэт и художник в очках с нерусской, экзотической для Барнаула фамилией. А знаете, какой у него графический автосимвол? Улитка с крыльями. Всегда можно: а) ползать; б) спрятаться; в) улететь».

Сам о себе Николай однажды сказал:

«Молод, беспечен, вольнодумен, слегка амбициозен. Всю жизнь яростно отстаиваю собственное право на занятие приятной для себя и - иногда - полезной для общества фигней. – Совершенно бессистемно, наобум, но с большим увлечением и удовольствием, занимаюсь чтением, рисованием, фотографией, написанием различных опусов и песен, а также игрой на губной гармошке, чем порой веселю таких взыскательных ценителей, как Виталий Коньшин. Искренне и горячо люблю родной Барнаул и его обитателей».

Хочется помолиться, чтобы этого неприкаянного талантливого парня нашли живым.

Помогите найти

Николай Артурович Плескунас в субботу, 9 июня, ушел из дома по адресу: улица Баумана дом 40А и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зелены, среди особых примет горожанина — борода и усы с рыжим оттенком.

С собой мужчина имел черную полуспортивную сумку.

Пропавший человек может нуждаться в медицинской помощи.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении этого человека просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 1123