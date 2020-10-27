Алтайский минспорт намерен добиться материальной поддержки тренеров

Предложение по поддержке тренеров рассмотрят на очередной сессии АКЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайское министерство спорта занялось проблемой квалифицированных кадров и их поддержкой. Местные чиновники намерены добиться льгот для них на федеральном уровне.

Инициатива заключается в том, чтобы внести поправки в действующий федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». В нем не прописаны меры социальной поддержки для тренеров и других специалистов области. В это же время общеобразовательные педагоги могут пользоваться некоторыми льготами. Алтайское министерство спорта считает, что разницы между этими областями нет – и те и другие дают знания, обучают наших детей, а значит, у всех этих специалистов должны быть равные права.

Если говорить конкретнее, то речь идет о ежегодном удлиненном отпуске, праве на предоставление жилых помещений (для состоящих на учете в качестве нуждающихся), о выделении жилья по договорам соцнайма, для специалистов, проживающих в сельской местности – предоставление компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ.

- Наша задача мотивировать, помогать тренерам и вообще специалистам физической культуры и спорта. От того, в каких условиях они не только работаю, но и живут, зависит конечный результат – воспитание и обучение подрастающего поколения, - говорит министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Если в крупных городах тренеры еще как-то выживают, беря на себя какую-то дополнительную нагрузку или подработку, то в сельской местности с наставниками большие проблемы – их практически не осталось. Никто не хочет идти на низкооплачиваемую работу, поэтому заняты в этой области либо энтузиасты, либо те, кто уже точно не собирается уезжать из родного поселка и просто ищет себе подработку.

А между тем, порой именно в суровых, а не «тепличных» условиях куются настоящие таланты. В свое время подавляющее число игроков главной волейбольной команды края «Университет» приехали покорять Барнаул именно из периферии. Да и сейчас время от времени «выстреливают» таланты, выращенные именно в глубинке. Яркий пример – биатлонист Олег Домичек из села Лесное под Бийском. В этом году он стал победителем юношеский Олимпийских игр в Швейцарии.

- Помимо него, у нас есть еще порядка пяти таких же талантов уровня Олега. Все это говорит о том, что сельский спорт готов укреплять резерв региона, округа и страны. И говоря о талантливых спортсменах, мы не можем не сказать о талантливых тренерах. Здесь очень важна социальная поддержка, которая была бы закреплена в действующих нормативных актах. Мы очень надеемся, что ситуация изменится именно законодательно. Тренеры имеют право на социальные гарантии, - подчеркивает начальник отдела по спорту администрации Бийского района Галина Максимова.

Инициатива министерства спорта Алтайского края будет рассмотрена депутатами АКЗС на очередной сессии.

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