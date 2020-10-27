Погода в Алтайском крае с 27 по 30 октября: на смену теплу придут похолодание и снег

Какой будет погода в Алтайском крае с 27 по 30 октября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Алтайском крае с 27 по 30 октября будет переменчивой, синоптики прогнозируют дожди и снег. Кроме того, в регионе похолодает. Об этом в разговоре с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Сегодня днем в Алтайском крае воздух прогреется до +11…+16 градусов, а уже завтра, в среду, днем прогнозируют -3…+2 градуса. Более того, в четверг , 29 октября, ночью ожидается в регионе уже -4…-9 градусов.

– Алтайский край находится в теплом секторе западного циклона, центр которого на данный момент расположен в районе Омска. Со смешением циклона на северо-восток Западной Сибири и с прохождением холодных фронтов у нас и ожидается штормовая погода 28 октября. Усилится ветер, возможны дожди, переходящие в мокрый снег, температура поснизится, – сказала Людмила Сырых.

В четверг, 29 октября, на место сместившегося циклона придет антициклон. В связи с этим ветер ослабнет, осадки прекратятся, однако по-прежнему будет прохладно, особенно ночью. Столбик термометра может опуститься до отметки -4…-9 градусов.

В пятницу на Алтайский край будет оказывать влияние циклон. Поэтому вновь прогнозируют дожди и мокрый снег.

В дальнейшем регион будет постепенно переходить в теплую периферию антициклона, поэтому на выходных прогнозируют спокойную теплую погоду.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 28 по 30 октября

Среда, 28 октября

Ночью в Алтайском крае прогнозируют -3…+2 градуса. На большей части территории дождь, переходящий в мокрый снег. Местами отложение мокрого снега, установление временного снежного покрова. Ветер юго-западный,13-18 м/с, местами порывы 19-24 м/с, по югу и востоку местами до 25-28 м/с.

Днем в регионе ожидается +1…+6 градусов. Местами дождь, переходящий в мокрый снег. Местами отложение мокрого снега, установление временного снежного покрова. Ветер северо-западный, 13-18 м/с, местами порывы 19-24 м/с, по югу и востоку местами до 25-28 м/с..

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет -1…+1 градус. Временами дождь, переходящий в мокрый снег. Установление временного снежного покрова. Ветер юго-западный, 13-18 м/с.

Днем в краевой столице будет +2…+4 градуса. Временами дождь, переходящий в мокрый снег.. Установление временного снежного покрова. Ветер северо-западный 13-18 м/с порывы до 20 м/с.

Четверг, 29 октября

Ночью в Алтайском крае прогнозируют -4...-9 градусов. На большей части территории мокрый снег, снег. В отдельных районах метель, гололедные явления. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Днем в регионе ожидается -3…+2 градуса. Местами по востоку мокрый снег, снег. В отдельных районах метель, гололедные явления Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет -4…-6 градусов. Временами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Днем в краевой столице будет -1…+1 градус. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с.

Пятница, 30 октября

Ночью в Алтайском крае прогнозируют -2…-7 градусов. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Днем в регионе ожидается +1…+6 градусов. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет -4…-6 градусов. Во второй половине снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.

Днем в краевой столице будет +2…+4 градусов. Временами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.

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