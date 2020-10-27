Почему не стоит увлекаться антибиотиками при COVID-19 и как лечат пациентов на дому

Самостоятельное употребление антибиотиков может негативно отразиться на здоровье. Фото: Олег УКЛАДОВ

Медики в очередной раз призвали жителей Алтайского края не заниматься самолечением и не пить антибиотики без назначения врача. Во время пресс-конференции 26 октября специалисты подчеркнули, что такие препараты не назначают в первые дни болезни, а их бездумное употребление может серьезно отразиться на здоровье.

Все индивидуально

Оксана Медведева, клинический фармаколог, заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности горбольницы № 12, сказала, что в интернете есть много схем лечения. К тому же люди советуют медикаменты друг другу, что неправильно. Она подчеркнула, что не каждое ОРВИ – это COVID-19.

– Начинать лечение самостоятельно без консультации врача препаратами, которые входят в схему лечения, не стоит ни в коем случае. Ряд препаратов, который входит в эти известные схемы имеет свои противопоказания, – отметила врач.

По ее словам, самостоятельное лечение может не помочь, а наоборот навредить.

Важно учитывать, что антибиотики не требуются с первого дня заболевания. Их прописывают для лечения осложнений врачи по рекомендации врача. Антибиотики назначают только при присоединении бактериальной флоры.

В аптеке. Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда именно следует пить антибиотики

Ирина Осипова, главный специалист Алтайского края по профилактической медицине, заведующая кафедрой факультетской терапии АГМУ, профессор, поддержала свою коллегу и назвала признаки бактериальной инфекции. При наличии этих симптомов советуют обращаться к врачу, при необходимости он и может выписать антибиотики.

Среди признаков – появление мокроты желтого или зеленого цвета, возникновение одышки, низкое насыщение крови кислородом. Ориентироваться можно на специальный прибор – пульсоксиметр. Если его нет под рукой, то можно обратить внимание на частоту дыхания. Если больше 22 вдохов в минуту, то следует проконсультироваться с медиком.

При вирусной пневмонии изменения идут на уровне мелких сосудов в легких, в начале болезни назначают определенное лечение

– Мы сейчас наблюдаем, что с первого дня люди начинают антибактериальную терапию, принимают один или два антибиотика. Видим осложнения в виде диареи, с которой справиться тоже достаточно сложно. Ни в коем случае нельзя начинать антибактериальную терапию с первых дней, – сказала Ирина Осипова.

Лечат на дому

В настоящее время на амбулаторном лечении в Алтайском крае находятся более 6 тыс. пациентов с коронавирусом. Кроме того, около 1,3 тыс. человек амбулаторно лечатся с легкими формами пневмонии. На ситуацию повлиял и сезонный подъем ОРВИ. Высокий процент заболевших также отмечают среди медиков, многие находятся на больничном. Естественно, все эти факторы сказываются на доступности медицинской помощи.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ольга Семина, начальник сектора по работе с обращениями граждан минздрава Алтайского края, отметила, что для решения этих проблем во взрослых поликлиниках запустили колл-центры. Они работают в 13 медучреждениях. Многих специалисты консультируют по телефону, они, в частности рекомендуют лечение, до того, как пациент лично обратится в поликлинику. Позднее лечением занимается доктор, который и может назначить лекарство.

– Лечение очень индивидуально, с учетом симптомов, противопоказаний. Собирается анамнез, аллергические осложнения. Также врач понимает, в каком случае целесообразно назначить лечение, а когда можно подождать того, когда, например, завтра посетит доктор и сам назначит лечение, – сказала Ольга Семина.

Она также добавила, что амбулаторных пациентов консультируют врачи центра медицинской профилактики края. Они могут оперативно корректировать лечение и при необходимости назначить госпитализацию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ажиотажный спрос на лекарства и система маркировки привела к тому, что в крае образовался дефицит лекарств. Однако проблема должна быть решена уже на этой неделе. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Коронавирус в регионе

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 октября увеличилось на 210 новых случаев и составило 18133. Продолжают лечение 2066 человек. У всех лабораторно коронавирус подтвержден. Количество «тяжелых» пациентов составляет 417. Общее число выздоровевших – 15 348. Количество летальных исходов за все время наблюдения – 715.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты рассказали, когда в аптеках Алтайского края появятся антибиотики и противовирусные

Причинами дефицита назвали ажиотажный спрос и систему цифровой маркировки (подробнее)