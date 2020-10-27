«Фабрика бизнес-идей»: гайд по дизайну и эксклюзивная «запеканка»

«Фабрика бизнес-идей». Выпуск 3.

Вышел третий выпуск ТВ-шоу «Фабрика бизнес-идей» от Центра «Мой бизнес». И очередные конкурсанты представили свои необычные проекты.

Красота все-таки когда-нибудь спасет этот мир - в этом убеждена самая добрая участница проекта - студентка Алина Злобина. Будущий дизайнер планирует сделать жизнь людей комфортной и красивой. Ремонт квартиры или дома больше не будет сплошной нервотрепкой. Алина точно знает, как превратить рутинный процесс в настоящее творчество и готова научить каждого.

- Допустим, вы захотели сделать ремонт в квартире. Вы ничего не знаете о дизайне, и вам где-то нужно взять какую-то информацию. И у вас нет финансов, чтобы пойти к дизайнеру интерьера. И тогда вы покупаете гайд. Это электронный ресурс. Вы начинаете читать, разбираться в нем. Гайд наполнен лайфхаками, советами, как создать уютный интерьер. Мой гайд будет стоить для одного клиента 4 тысячи рублей.

Студенты политеха Сергей Овечкин и Владислав Герцен уверяют, что смогут приготовить эксклюзивную "запеканку". Любители сытных обедов оценить на вкус ее не смогут, а вот автовладельцы - запросто. Парни готовы наладить производство кузовных элементов для автомобилей с использованием композитов. Они уверяют: для Алтайского края это не просто проект, а самая настоящая пушка!

- В основе композитного материала - стекловолокно. Мы будем распечатывать детали через 3D-принтер. А потом склеивать общую форму. Наша цель - не выиграть, а получить максимальное количество знаний, - говорят ребята.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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