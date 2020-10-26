«Фабрика бизнес-идей»: бесплатная распечатка текстов и прогноз будущего

«Фабрика бизнес-идей». Выпуск 2.

Представляем второй выпуск ТВ-шоу «Фабрика бизнес-идей» от Центра «Мой бизнес». Конкурсанты на глазах у тысячи зрителей будут учиться строить бизнес-стратегию, встречаться с опытными предпринимателями и экспертами, ошибаться, но не сдаваться и продолжать развивать свой бизнес. Всего отберут 40 самых интересных и сильных проектов. Представляем новых участников.

Два студента классического университета Евгений Решетников и Сергей Гетманец решили объединить усилия, чтобы воплотить в жизнь уникальный рекламный проект. По их версии, такого на Алтае еще не видели.

- Идея заключается в том, что мы будем предоставлять услуги по бесплатной распечатке текста. А на листах - либо на обратной, либо на лицевой стороне, будет размещаться реклама. С нее и буду идти доходы, - делятся бизнес-идеей ребята. - Пока рассчитываем установить цену в пять рублей за размещение на одной странице.

Еще один участник шоу Богдан Максимов собирается разработать наглядное интерактивное пособие для школьников и студентов. Каждый, не выходя из дома, сможет увидеть красоты мироздания, сделать аналитические выкладки и даже... спрогнозировать будущее! Заинтересовались? Подробности смотрите во втором выпуске.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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