Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 25 октября 2020: более 700 умерших с COVID-19

Заболевших и выздоровевших также становится больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае все больше заболевших коронавирусом. С начала пандемии общее число инфицированных COVID-19 превысило 17,7 тыс., выздоровевших – свыше 15 тыс. К сожалению, число погибших также растет с каждым днем. В регионе уже умерло более 700 человек с коронавирусом. Накануне глава региона Виктор Томенко провел встречу с представителями Медицинской палаты Алтайского края, там, в том числе, обсудили текущую эпидобстановку.

На контроле

Губернатор сказал, в крае усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, на объектах торговли и обслуживания, а также в других местах массового пребывания людей. Школьников отправили на длинные каникулы, работодателям рекомендовали ввести гибкий график. Все это должно способствовать снижению числа зараженных.

Данные на 23 часа 24 октября. Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Глава региона подчеркнул, что необходимо использовать все возможности для профилактики новых заражений. Также важно принять меры для того, чтобы система здравоохранения могла полноценно реагировать на ситуацию и справляться с возросшим числом обращений

По мнению Виктор Томенко, пока принятых мер должно быть достаточно, чтобы сдерживать ситуацию. При этом новую информацию получают каждый день.

Больше тестов на COVID-19

В Диагностический центр Алтайского края поступило новое оборудование, которое заказали еще в апреле. Это четыре ламинарных шкафа, два аппарата-амплификатора ДТ-прайм для проведения ПЦР диагностики и оборудование для определения антител. Теперь объем проводимых исследований увеличат до 2300 тестов. Ранее Диагностический центр проводил 1500-1700 исследований.

Общая ситуация с коронавирусом

По данным на вечер 24 октября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 1913 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают четыре пациента. Количество тяжелобольных – 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 149.

– Кроме этого, 2167 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 309 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1312 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – добавляют в оперштабе региона.

Всего в Алтайском крае крае на COVID-19 обследовали более 618 тыс. человек.

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