Медицинская палата Алтайского края “благословила” губернатора Томенко на ужесточение мер

По словам главы региона, новую информацию получают каждый день, меняющуюся обстановку анализируют. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

23 октября, в правительстве региона прошла встреча губернатора Виктора Томенко с представителями Медицинской палаты Алтайского края. Глава региона подчеркнул, что необходимо использовать все возможности для профилактики новых заражений и принять меры для того, чтобы система здравоохранения могла полноценно реагировать на ситуацию и справляться с возросшим числом обращений, пишет пресс-служба правительства региона.

Нездоровая обстановка

Представители Медицинской палаты обратили особое внимание на нездоровую морально-психологическую обстановку в обществе. Из-за боязни остаться без лекарств многие скупают их на всякий случай и формируют ажиотажный спрос.

Главный врач горбольницы №5 Барнаула Ирина Вильгельм, сказала, что нужно усилить разъяснительную работу, публиковать социальную рекламу о правилах поведения в СМИ и соцсетях.

Она считает, что нужно разобщить пожилых людей, дети не должны бегать к ним в гости.

– Мы действительно привыкли праздновать компаниями, делиться горем и радостью. Но, к сожалению, опыт показывает, что наши традиции сейчас работают против здоровья нации. В первую очередь мы его должны сохранять, – сказала Ирина Вильгельм

Главврач добавила, что специальными средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены и работники поликлиник.

Что уже сделали

Виктор Томенко отметил, в Алтайском крае усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, на объектах торговли и обслуживания. Кроме того, на дистанционный режим переводят значительную часть работников организаций, на предприятиях ввели гибкий график начала рабочего дня, чтобы разгрузить потоки людей в общественном транспорте.

Также одна из существенных мер, направленных на снижение темпов распространения COVID-19 – удлиненные 16-дневные школьные каникулы. В это время прекратят контактировать порядка 280 тысяч школьников. роме того, на дистанционное обучение перевели учреждения дополнительного образования, также распределяются потоки 50 тыс. обучающихся в средних специальных учебных заведениях. Дистанционные формы обучения используют и в вузах региона.

Встреча в правительстве региона. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Когда могут ввести новые ограничения

Виктор Томенко сказал, что пока принятых мер должно быть достаточно, чтобы сдерживать ситуацию. Новую информацию получают каждый день, меняющуюся обстановку анализируют.

– Например, если мы увидим, что торговые центры или кинотеатры, где ребятишки станут главными посетителями, пошли на нарушения (открылись полностью, вместо того чтобы обеспечивать заполняемость на 50%) или там не успевают соблюдать режим обработки и дезинфекции, будем принимать административные решения, ужесточать ограничения, – сказал глава региона.

– Виктор Петрович, Медицинская палата благословляет вас на ужесточение мер охраны населения, - заявил Александр Кунгуров, заведующий отделением санитарной авиации краевой клинической больницы.

Напомним, по последним данным общее число зараженных коронавирусом в Алтайском крае составляет 17716. Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 15097 человек, из них за прошедшие сутки из больниц выписали 190 пациентов. Кроме того, по данным на 24 октября, в регионе скончались 702 человека с коронавирусом.

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