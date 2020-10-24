Участника смертельной драки на Старом Базаре в Барнауле Михаила Старцева отправили под домашний арест

Правоохранители уже закончили следственные действия. Фото: Олег УКЛАДОВ

23 октября суд Центрального района Барнаула изменил меру пресечения бывшему боксеру, участнику смертельной драки на Старом базаре Михаилу Старцеву. Мужчину отправили под домашний арест, сообщает краевой Следком.

Следователь настаивал на продлении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд, рассмотрев ходатайство, решил иначе. В ведомстве подчеркнули, что это решение будет обжаловано в апелляционной инстанции. Правоохранители уже закончили следственные действия.

– Обвиняемый и его защитник уведомлены следователем о завершении всех следственных действий. Согласно ст. 217 УПК РФ в ближайшее время они начнут ознакомление с материалами уголовного дела. После ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, – резюмировали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Ранее бывшему боксеру и участнику драки Михаилу Старцеву предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, драка произошла в ночь на 27 июля года возле одного из развлекательных заведений Барнаула в районе Старого базара. В результате произошедшего 40-летнему Павлу Рохлову причинили травмы несовместимые с жизнью. Мужчина скончался.

Мы сообщали, что эта драка вызвала большой общественный резонанс. О ней высказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а ныне депутат Государственной думы от Новосибирской области Александр Карелин и другие известные люди.

Кроме того, произошедшее обсудили на программе «Прямой эфир» Андрея Малахова. В съемках сюжета приняли участие вдова Павла Светлана Рохлова и ее родная сестра, день рождения которой супруги отмечали в тот роковой вечер. Женщина со слезами на глазах, но явно пытаясь держать себя в руках, рассказала подробности драки.

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