Защитить защитников Родины

Фото: Сергей Кулыгин Фото: газеты «Бийский рабочий»

Пандемия коронавируса хотя и изменила привычный уклад жизни, но не остановила ее ход. Вот и осенний призыв в Вооруженные Силы России начался в срок – 1 октября. До нового года бийский военкомат отправит на службу 200 молодых парней. Как проходит призыв в новых условиях, узнали журналисты «БР».

Сегодня из Бийска на службу отправилась первая партия новобранцев. Путь в армию, как и везде ныне, начинается с обработки рук и измерения температуры – коронавирус на службу не призывают. Будущие солдаты проходят обязательное тестирование на ковид, затем – еще раз медицинскую комиссию. Повышенные меры безопасности сегодня особенно важны.

Вот и для первых новобранцев осеннего призыва солдатские будни начались с жесткого отсева.

По плану сегодня из военкомата на прохождение службы должны были отправить 12 человек. В пять утра – сборы и медкомиссия. Проверяют всех. Температура выше допустимых 37 градусов, хотя бы на одно деление, и все – службу придется отложить. Отправлять призывников даже с температурой 37,1 градуса – уже нельзя.

На сей раз, военный билет получили не все. Один из призывников почувствовал недомогание. Для него служба начнется чуть позже. Такие сейчас строгие правила.

Оставшиеся солдаты – с вещами на выход. Шаг еще не строевой, но этому они научатся за время прохождения службы в Вооруженных Силах.

Перед Максимом Дворецким вопрос, идти в армию или нет, не вставал никогда. В военкомат Максим пришел сам после Новосибирского института путей сообщения. Сейчас ему предстоит срочная служба, но в будущем парень намерен связать свою жизнь с армией по контракту. Чтобы стать профессиональным военным, нужно получить определенные навыки. Их Максим надеется приобрести на срочной – уже знает, где хотел бы служить.

- Служба – хорошее дело, тем более, российская армия сейчас на таком высоком уровне. Хотелось бы попасть в космические, ракетные, зенитные войска – что-то такого рода, - поясняет Максим Дворецкий. - Хочется работать за пультом, получить военную профессию, например, ракетчика.

Такой настрой отмечается среди призывников в целом. Парни, не то чтобы согласны пойти в армию, они туда буквально рвутся.

Даниил Трубачёв – один из таких. Сам молодой человек признается, что рад сегодня быть в числе первых. Впрочем, уйти в армию он надеялся еще летом, но попал в осенний призыв.

- Как и всем, мне бы очень хотелось попасть в элитные войска, хотя понимаю, что туда жесткий отбор. Вообще, хочется, чтобы в армии дали хорошую физподготовку, научили маршировать, ну и пострелять дали, - признается Даниил. - Я готовился к службе, два года участвовал в Юнармии.

Даниил Трубачев говорит, что на службу родные опустили его с легким сердцем – видели, как этого хочет сам парень, и в то же время семья надеется, что служить Даня будет поближе к дому.

Попрощаться с родными по многолетней традиции ни Даниилу, ни другим его соратникам, не получилось. Пандемия коронавируса поменяла многое. Обнимать новобранца, желать легкого пути и хорошей службы родным приходится разве что мысленно. К автобусу ребята идут одни.

Но другую традицию нарушать не стали. Микроавтобус с призывниками отправляется на сборный пункт под щемящий душу марш «Прощание Славянки».

Поодаль его слышат и близкие призывников, которые ночью тоже приехали к военкомату.

«Группа поддержки» Андрея Черникова по-доброму вызывает зависть. На службу его провожают отец, сестра и девушка. Как и многие из сегодняшней группы новобранцев, Андрей горел желанием уйти на службу еще летом, так что хороший настрой и у самого парня, и у его семьи.

- Сын пошел служить с душой, с настроением. Пусть идет, - ободряет поникших девушек Андрей Черников, отец призывника. - Служба необходима. Мы прошли через это, значит, и они, наши дети, должны пройти.

У девушки новобранца, Дарьи Синельниковой, теперь тоже настрой боевой – ждать!

- Не так уж и долго, всего год, - говорит девушка. - Он хотел в танковые войска поступить, считай, целый год рвался.

В целом атмосфера в военкомате спокойная. Столпотворений и очередей нет. Парни приходят строго по времени.

- В призывную комиссию мы вызываем человек по 30-40 в день, чтобы избежать очередей, чтобы люди не толпились. В первую очередь зовем тех, кто осенью уйдет в войска. Остальные категории, например, с правом на отсрочку, пойдут в последнюю очередь, - поясняет Руслан Корников, военный комиссар Бийска, Бийского и Солтонского районов.

Где именно ребята будут служить, станет известно только на сборном пункте в Барнауле.

Там их распределят по войскам, там же переоденут в форму подразделений, и уже через два-три дня наши ребята отправятся на место службы. Проходят ее призывники из Бийска по всей стране – от Владивостока до Крыма. Уже известно, что один из бийских новобранцев отправится в Президентский полк, служба в котором считается в высшей степени почетной и престижной.

Прежде чем приступить к службе и дать присягу, ребятам предстоит двухнедельный карантин с обязательным тестирование на ковид. Показал тест наличие болезни – и служба для призывника откладывается, а сам он отбывает на лечение по месту жительства.

Шаги для профилактики распространения инфекции в армии предусмотрены на каждом этапе. В тот же военкомат не только призывники, но и сами члены призывной и медицинской комиссий не могут пройти, минуя обязательное обследование.

Маска, термометрия и обработка рук. Попасть на призывной пункт в этом году можно только так – через санитарную зону. Проветривание и дезинфекция помещений – еще одна мера.

Недавно помещение входного фильтра оборудовали бактерицидным рециркулятором. Устройство, которое обеззараживает воздух, а также бесконтактный термометр предоставлены Фондом депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Как говорят в военкомате, теперь эта комната, через которую проходят абсолютно все, одна из самых стерильных на всем призывном пункте.

Как видно, сегодня сделано все, чтобы защитить от болезни будущих защитников Родины. То, что все эти меры предпринимаются не «для галочки», понятно сразу. Армейская дисциплина – штука серьезная, особенно сейчас, когда враг силен и невидим.