Прививки от гриппа 2020: не поздно ли вакцинироваться жителям Алтайского края

Для формирования иммунитета после прививки от гриппа требуется 2-4 недели Фото: Анна СЕМИНА

Уже через неделю, 30 октября, в Алтайском крае официально должна завершиться прививочная кампания против гриппа, но вакцину еще многие не получили.

Низкая активность

Алтайские медики ставили конкретную цель – привить в этом сезоне 1 222 050 человек. По итогу иммунная прослойка против гриппа должна была составить 52% от всего населения региона.

Ситуация в крае на сегодняшний день такова, что бесплатной вакцинацией воспользовались 887 625 человек, что составляет 38,3%. Это при том, что регион на 82% уже обеспечен препаратами для прививания взрослого населения и на 86% - для детей.

Очень слабо проходит вакцинация за личный счет либо за средства работодателя. Это, в частности, касается работников сферы торговли, обслуживания. По данным на 16 октября такой возможностью воспользовались всего 6 818 человек.

- Это является результатом низкой активности населения и этого недостаточно для создания коллективного иммунитета, - подчеркивают в региональном управлении Роспотребнадзора. - Иммунизацией достигаются две основные цели: индивидуальная защита привитого человека и формирование коллективного иммунитета среди работников. Коллективный иммунитет дает дополнительную степень защиты привитым и снижает вероятность заболевания непривитых членов коллектива.

Конечно, вакцина от гриппа не дает 100% гарантию того, что вы не заболеете, но все же значительно снижает риск. Кроме того, что самое важное – значительно снижается и риск серьезных осложнений.

- В этом году сезон гриппа совпадает с эпидемией новой коронавирусной инфекции, именно поэтому особенно важно быть привитым против гриппа. Сочетанное течение двух инфекций может иметь худший прогноз, - говорят в ведомстве.

Так как на сегодняшний день в Алтайском крае еще не было зарегистрировано циркуляции гриппа, сейчас самое время поставить прививку, так как для формирования иммунитета требуется 2-4 недели. В дальнейшем вы будете защищены на протяжении года. Также стоит отметить, что маленьким детям некоторые прививки ставятся дважды с интервалом в месяц. Это тоже стоит учитывать.

Кому прививки от гриппа 2020 полагаются бесплатно

В нашем регионе на бесплатную вакцинацию могут рассчитывать дети с 6 месяцев, детсадовцы или дети, находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка); школьники; студенты; работники медицинских и образовательных организаций; работники транспорта, коммунальной сферы; беременные; лица старше 60 лет; лица с хроническими заболеваниями; лица, проживающие в домах престарелых; лица, подлежащие призыву на военную службу. Прививки ставят в поликлиниках по месту прикрепления, либо в образовательных организациях.

Сколько стоит?

Поставить прививку от гриппа за свои деньги можно, к примеру, в «АСКО-МЕДе». Здесь представлены вакцины как отечественной разработки, так и зарубежной. Стоимость начинается от 870 рублей за дозу.

В Барнауле прием ведется по адресам:

ул. Малахова, 146.

ул. Мало-Олонская, 17.

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