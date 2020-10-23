Соцсети: появилось новое видео предполагаемого убийцы девушки в Бийске

Скриншот видео instagram.com/biysk22foto/

В социальных сетях появилось видео предполагаемого убийцы девушки в Бийске – на нем неизвестный мужчина идет неровной походкой по улице, не исключено, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Нападение было совершено в воскресенье, 18 октября, в районе Первого участка на перекрестке улиц Социалистическая и Васильева. Неизвестный молодой человек нанес ножом удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге. Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля.

- Мужчина на видео подходит по приметам, ранее опубликованным полицией: 170—175 см, среднего телосложения, одет в ветровку темного цвета, спортивные темно-синие штаны с широкими белыми лампасами, кроссовки черного цвета и вязаную шапку. Также при себе у него черный рюкзак со светоотражающим элементом. Всех, кто может что-либо сообщить о подозреваемом, просят обратиться в полицию по телефону 8 963 573-38-38 или 02, - пишет паблик «Барнаул22».

Как мы сообщали ранее, вторую девушку спасло то, что она смогла добраться до дороги – проезжающие мимо автомобилисты оказали ей помощь. Вторую девушку нашли, спустя час или около того, она была уже мертва.

По словам очевидцев, они долго не могли дозвониться в скорую.

- Я уверен на 100% так же, как и сами полицейские, что вторую девушку можно было спасти, если бы в «скорой» брали трубку. Из-за этого коронавируса все заняты. Получается, что кроме него у людей других травм и заболеваний не может быть, - рассказал «КП-Барнаул» очевидец Алексей Данилов.

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Спрашиваю, что случилось. Она, видя меня, встает, держится рукой за авто и говорит, что на неё напали с подругой. С её рук стекает кровь, и она падает без сознания у левой двери, - рассказал Алексей (далее)

Выжившая жертва бийского «маньяка» пришла в сознание

Второй пострадавшей – Анастасии – мужчина нанес два удара в грудь и один в живот. Она выжила, ей даже удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля (далее)