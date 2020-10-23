Роза Лебедева: как пандемия помогла цветочной лавке

Роза Лебедева

Телеканал "Толк" выпустил серию роликов о малом и среднем бизнесе. Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, - о личных бизнес-историях барнаульцев

Герой этого выпуска - Роза Лебедева, создательница цветочной лавки "Здесь цветочат". Как она пришла в цветочный бизнес, и как пришлось адаптироваться в условиях пандемии коронавируса?

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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