Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Роза Лебедева: как пандемия помогла цветочной лавке

Создательница "Здесь цветочат" рассказала, как она пришла в цветочный бизнес и как пришлось адаптироваться в условиях коронавируса
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Роза Лебедева

Роза Лебедева

Телеканал "Толк" выпустил серию роликов о малом и среднем бизнесе. Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, - о личных бизнес-историях барнаульцев

Герой этого выпуска - Роза Лебедева, создательница цветочной лавки "Здесь цветочат". Как она пришла в цветочный бизнес, и как пришлось адаптироваться в условиях пандемии коронавируса?

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

#малыйбизнесвлицах

мойбизнес22.рф

Бизнес в лицахИнтересное

Рекомендуемые