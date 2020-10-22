Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 октября 2020: хроническая нехватка патологоанатомов

Специалисты не успевают выдавать заключения о смерти, так как анализы не готовы Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже несколько дней в Алтайском крае бурно обсуждают не только нехватку терапевтов и узких специалистов, которые прошли подготовку для работы с ковидными больными. Также в регионе катастрофический дефицит патологоанатомов.

Все началось с публикации в сети ролика, на котором автор показал, сколько тел лежит в подвале барнаульской городской больницы №12. На «приеме» к патологоанатому ну чуть не меньше, чем в наши дни в поликлинике к терапевту и если он еще может передать пациентов с участка на участок, то медикам заключительной «инстанции» деваться некуда – они работают с утра до ночи и без выходных, а без вскрытия никак. Дело в том, что в случае наличия у пациента при жизни инфекционного заболевания или подозрения на него это обязательная процедура, закрепленная в законе. Да, ситуация неприятная и непонятная, но без нее никак не получится получить заключение о смерти.

Данные на 23.00 22 октября 2020 (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

Тем временем, число погибших пациентов с коронавирусом уже составляет 679 (+11 за прошедшие сутки). На лечении остаются 1864 человека с лабораторно подтвержденным положительным тестом на COVID-19. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают четыре пациента.

Помимо этого, по данным оперативного штаба в больницах края находится 2079 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. На дому с таким же диагнозом лечение получает 1241 пациент.

Данные на 23.00 22 октября 2020 (фото: оперштаб АК)

Выписали за минувшие сутки 206 человек (общее число выздоровевших - 14 759). А вот новых инфицированных чуть меньше – 203 (общее число - 17 306 человек, в т.ч. 1 278 детей): Барнаул – 58, Бийск –23, Заринск – 16, Рубцовск – 13, Целинный район – 8, Кулундинский район – 7, Петропавловский, Благовещенский и Тальменский районы – по 6 заболевших, Новичихинский, Поспелихинский, Первомайский районы – по 5 заболевших, Новоалтайск, Белокуриха, Бийский и Шипуновский районы – 4, Косихинский, Солонешенский и Курьинский районы – по 3 заболевших, Локтевский, Егорьевский, Змеиногорский, ЗАТО Сибирский, Смоленский, Третьяковский, Бурлинский и Быстроистокский районы – по 2 заболевших, Славгород, Тогульский, Хабарский и Немецкий национальный районы – по одному заболевшему.