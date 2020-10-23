На Первом канале рассказали об осеннем отдыхе в Алтайском крае

Герои сюжета приехали в Белокуриху на своей машине. Фото: Олег УКЛАДОВ

В октябре в России стартовала продажа туров в рамках программы кэшбэка. Она направлена на расширение возможностей для доступного отдыха внутри России осенью и зимой. В числе рекомендованных направлений и Алтайский край. Накануне в Белокурихе побывала съемочная группа Первого канала, которая оценила осенний отдых в нашем регионе. Сюжет об этом можно посмотреть на сайте.

Герои ролика, Виталий и Ирина Масловы приехали в регион на своей машине из Кемерово. Они поселились в одном из гостевых домиков.

– Алтайский район в снеге – это вообще фантастика, – сказал Виталий.

Его жена с детства хотела прокатиться верхом, в Алтайском крае эта мечта осуществилась. Также супруги сходили в баню, выпили чай из алтайских трав и ощутили и другие прелести отдыха на Алтае. Осенью цены значительно ниже, чем летом, когда в регион приезжает немало туристов.

– Октябрь в горах – возможность спокойно отдохнуть и сэкономить. Программа кешбэка за путешествия по стране действует во всех регионах. Вернуть можно 20% (до 20 тысяч рублей) как за тур, так и за самостоятельную поездку сроком от трех дней, – сказано на сайте Первого канала.

Как отдохнуть и сэкономить

Напомним, кэшбек за отдых на Алтае ввели с 1 октября по 20 декабря 2020 года. Путевки на эти даты продавали в августе. Максимальные выплаты кэшбека по ним составят 15 тысяч рублей при покупке турпакета или оплаты проживания в гостинице на сумму выше 75 тысяч рублей. Подробнее о том, как можно получить деньги, здесь.

Отметим, что на официальном сайте программы мирпутешествий.рф есть более 100 предложений, включающих лечебно-оздоровительные туры в Белокуриху из разных городов страны, активный и горнолыжный отдых, туры выходного дня.

Кроме того, к проекту присоединились гостиницы и отели Барнаула, Бийска, Алтайского района. При этом туры на Алтай представлены не только региональными туркомпаниями, но и ведущими федеральными туроператорами, добавляет пресс-служба правительства региона.

Отдых на Алате. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сколько туристов уже побывали на Алтае

Ранее мы сообщали, что число отдыхающих в Алтайском крае заметно снизилось из-за пандемии. За лето регион посетили 640 тыс. человек. Интерес к отдыху в Алтайском крае со стороны туристов вырос в июле и августе, когда возобновляли деятельность туробъектов. Тогда среднемесячная загрузка по отдельным территориям превышала показатели прошлого года и составила выше 50%, а в главных туристских территориях региона достигала 90-100%.

При этом финансовые потери отрасли в этом году тоже значительные. С начала года объем платных услуг составил более 2,3 млрд рублей. К сравнению, в 2019-м за этот же период было более 3,3 млрд рублей.

Если же говорить о ценах на отдых в Алтайском крае, то какого-то существенного роста не было. Специалисты говорят, что подъем в среднем произошел на 1,5%. И по большей части это касается гостиниц категории «четыре звезды».

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