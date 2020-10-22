Легкие после ковида могут восстановиться полностью: эксперты советуют, что для этого нужно делать

Заниматься спортом после коронавируса можно, как и после любого другого заболевания. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изначально все боялись, что ковид приводит к фиброзу легких (замене нормальной ткани на рубец). Сейчас стало понятно, что ткань все-таки восстанавливается, причем самостоятельно.

- Все, что мы можем сделать, это помочь себе здоровым образом жизни и дыхательной гимнастикой, - говорит барнаульский врач-рентгенолог Татьяна Щегарцова.

По словам медика, на сегодня не существует препаратов по восстановлению легочной ткани – сейчас уже на этапе реанимационной койки врачи убеждают пациента быть приверженным к лечению и проводить дыхательную гимнастику в реанимации. Вся суть в том, что делается легкий вдох и медленный на сопротивлении выдох.

- У меня муж переболел. Спустя месяц КТ у него еще показывало «матовое стекло» - изменения, вызванные болезнью, никуда не ушли, поэтому мы отправились на природу, на велосипедах. Помогает также ходьба, но важно учитывать состояние человека, - говорит медик.

Заниматься спортом после коронавируса можно, как и после любого другого заболевания, но нужно подходить к этому дозировано и без фанатизма, а также учитывать возраст – например, для пожилых людей можно посоветовать занятия скандинавской ходьбой.

Противопоказания

- Степень восстановления легких после перенесенной пневмонии зависит от многих причин, во-первых, насколько был выражен патологический процесс, то есть, какой был объем поражения легких, наличие сопутствующих заболеваний. Осложнения, которые развивались в процессе заболевания. Методика предусматривает применение общеразвивающих и специальных упражнений. Общие улучшают функцию всех органов и систем. Специальные – направлены на улучшении функции дыхания в покое. Сколько нужно времени заниматься лечебной гимнастикой до восстановления, никто не скажет – кому-то достаточно месяца, а кому-то и полгода мало, - говорит врач высшей категории по лечебной физкультуре и спортивной медицине Елена Воранкова.

Что касается противопоказаний для начала реабилитации, то их достаточно много:

- декомпенсированная недостаточность кровообращения

- наличие абсцесса легкого

- кровохарканье или угроза кровохарканья

- наличие выраженной интоксикации

- дыхательная недостаточность третьей степени

- астматический статус

- одышка в покое

Некоторые советуют надувать воздушные шарики, но у врачей этот момент вызывает спорное мнение.

- При ковиде может образовываться жесткая фиброзная ткань. Естественно, она малоэластична. Надувание шариков – это статическая нагрузка, которая может привести к разрывам. Вместо шариков лучше использовать звуковую гимнастику – это произношение определенных звуков на выдохе. А еще лучше пойте – это даст плавную нагрузку на бронхи и легочную ткань, - говорит Воранкова.

Гимнастика кунг-фу мастера

Вице-президента Федерации Кунг-Фу России Владимир Сурков советует использовать древнюю дыхательную гимнастику, которая в переводе означает «Восемь кусочков парчи».

- Эта гимнастика была создана великим врачевателем Хуа То, который, по легендам, прожил чуть ли не тысячу лет. Я согласен с выдержками его трактата, в частности о том, что болезнь нужно уметь предупреждать. Если вы и ваши родные не болеете, начинайте заниматься – вы разовьете легкие и уже вскоре почувствуете прилив жизненных сил, - говорит мастер.

Траволечение

Кстати, поддержать здоровье легких могут помочь отвары.

- Есть растения, которые используют для легочной профилактики. Например, пьют отвар липы или мяты – они благотворно сказываются на здоровье и уж точно не повредят, тем более, сейчас помимо коронавируса идет сезонный подъем ОРЗ. Можно использовать золотой корень, как общее тонизирующее средство, но важно помнить, что он повышает давление. Знакомая всем душица оказывает противовоспалительный эффект. Все это продается в аптеке. А еще невероятно благотворное воздействие оказывает на организм герань - ее просто полезно держать в доме из-за выделяемых фитонцидов, - говорит профессор ботаники, доктор биологических наук Алтайского госуниверситета Татьяна Терехина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковидная истерия: алтайский врач рассказал о бесполезности противовирусных и антибиотиков при коронавирусе

Это война. Бедные люди, которые не понимают, кто виноват и что делать. Бедные медработники, которые загибаются на работе. И власть, которая за все эти полгода не дала вразумительного ответа ни на один вопрос (далее).