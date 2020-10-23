Пояс верности, дыбы, «ведьмин стул»: в Барнауле открылась выставка орудий пыток

В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В музее «Город» в пандемию открылась интересная выставка - «Тайны инквизиции». Экспозиция - о жизни и смерти. Нынешние времена действительно напоминают о средневековье, и нате вам… Тут есть даже противочумные маски! Так, одна из них – в виде зловещего клюва. Представьте себе, когда-то этот клюв набивался смесью из 55 (!) трав, плюс туда добавлялась смесь сушеной гадюки и толченых лягушек. Это помогало (так во всяком случае считалось!) уберечься в любые эпидемии от заразы.

В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего на выставке представлено более 50 экспонатов, воссозданных по историческим описаниям и старинным гравюрам.

- Мастера готовили все экспонаты инкогнито и предпочли остаться анонимными, - рассказывает Ирина Величкина, научный сотрудник музея «Город». - К примеру, деревянные заготовки для экспонатов выставки «пыток» по совету опытных столяров закупались в старой части нашего города, но у кого именно – секрет не раскрывают.

Посетители могут воочию увидеть дыбы, гильотины, «ведьмин стул», изощренные орудия пыток испанской инквизиции. По словам музейных работников, загоняемые под ноготь иголки – детский лепет, в сравнении с тем, что выделывала с осужденными в средние века инквизиция.

В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Представленные экспонаты мастерами выполнены тщательно, в настоящую величину. Все экспонаты можно трогать, «примерять» на себя.

- Особую оценку выставке дали люди, которые были в чешском музее пыток, - рассказывает Ирина Величкина.

По словам художницы и эксперта-искусствоведа, люди на этой выставке не впадают в депрессию, наоборот.

- Хотят узнать что-то новое, бросить вызов страху перед смертью, – считает Величкина.

В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не пропусти!

Выставка «Тайны инквизиции. Орудия пыток средневековья»

Когда: по 13 декабря

Где: Музей «Город», Барнаул, ул. Л.Толстого, 24

Экскурсии проводятся каждый час.

Стоимость билета: взрослый – 250 рублей, детский – 200 рублей (дети младше 16 лет только в сопровождении взрослых), пенсионеры – 200 рублей (при предъявлении удостоверения).

Фото и видеосъемка приветствуются!

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В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском музее открылась необычная выставка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пояс верности. Фото: Олег УКЛАДОВ

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