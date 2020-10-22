Где сдать тест на коронавирус в Барнауле осенью 2020 года?

Если тест окажется положительным, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас даже у самых заядлых скептиков не осталось сомнений насчет существования коронавируса. Из-за сезонного подъема ОРВИ и схожести симптомов спутать простуду с ковидом достаточно легко, и многие начинают паниковать и заваливать поликлиники просьбами сделать тест. Но исследования проводят и на платной основе. Рассказываем, где это можно сделать.

«Комсомолке» удалось найти шесть клиник в Барнауле, которые сейчас выполняют ПЦР-исследования на коронавирус. Некоторые из них при расчёте стоимости учитывают не только саму тест-систему, но и работу медика, берущего у вас анализ. А некоторые предполагают самозабор материала, то есть делать это вы будете самостоятельно, поэтому и платить никому за взятие мазка не придется.

«Хеликс»

Запись в клинике на сдачу анализа на наличие коронавируса ведется лишь онлайн. Сдать тест можно двумя способами: непосредственно в центре и бесконтактным методом на дому.

При визите в клинику вам зададут несколько вопросов, касательно вашего самочувствия. Если вы не контактировали с зараженным, и у вас нет температуры, кашля и других симптомов ОРВИ, то вам дадут «зеленый свет» и запишут на исследование. Обойдется вам это в 1700 рублей.

В случае бесконтактного способа, тест-систему (мазок из ротоглотки и носоглотки) вам доставит курьер. Стоить это будет дороже - 2200 рублей.

«Гемотест»

Забор анализов проводят по адресу ул. Балтийская, 12. Принимают там с понедельника по субботу с 12:00 до 15:30. Стоимость – 1930 рублей. В учреждении советуют сделать предварительный заказ на сайте, так как это сэкономит время при сдаче.

«Инвитро»

Как и в «Хеликсе», данная клиника берет анализы и в центре, и по вызову на дом по предварительной записи (сейчас ближайшие даты – аж в ноябре). Чтобы ускорить время приема в медцентре или оформление документов на дому, пациенту предлагает заполнить анкету на сайте. В день сдачи теста необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной установленный законодательством документ). Стоимость теста – 2200 рублей. Забор материала выполняют по двум адресам: ул. Анатолия, 68 и ул. Взлетная, 38.

«Здоровье»

Для исследования необходима предварительная по телефону 8 (3852) 55-64-03. Материал берут по адресу ул. Антона Петрова, 264 (слева от главного входа в поликлинику). Стоимость – 1400 рублей.

«Хелми»

В этом центре на месте пациенту тест не делают, а выдают пакет для самозабора анализа. Стоит такой пакет 1400 рублей. Получить его можно по адресу ул. Пушкина, 70, предварительно записавшись на исследование (есть удобный календарь на сайте) и полностью его оплатив онлайн. При получении пакета необходимо иметь паспорт. Далее пациент должен забрать мазок, заполнить все Бланки, запечатать в пакет и доставить в клинику.

- Пакет с материалом для анализа можно хранить в бытовом холодильнике не более 24 часов. В течение этого времени необходимо доставить пакет в лабораторию для анализа, затратив на транспортировку не более часа, - пояснили в клинике.

«Галатея» (Пигмалион)

Сдать тест можно по двум адресам: Павловский тракт, 221 ул. Малахова, 90. Стоимость - 1300 рублей. Анализы делают лишь по предварительной записи: 8 (385) 255-37-77; 8(3852) 22 22 90.

Что делать, если результат положительный?

В случае, если тест на коронавирус дал положительный результат, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции. После получения сигнала о заражении, с вами должно связаться краевое управление Роспотребнадзора или врач вашей поликлиники. Телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8-800-555-49-43.

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