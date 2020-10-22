Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Где сдать тест на коронавирус в Барнауле осенью 2020 года?

Получить бесплатный тест сейчас почти невозможно, но, как говорится, любой каприз за ваши деньги
Анна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий
Если тест окажется положительным, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции

Если тест окажется положительным, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас даже у самых заядлых скептиков не осталось сомнений насчет существования коронавируса. Из-за сезонного подъема ОРВИ и схожести симптомов спутать простуду с ковидом достаточно легко, и многие начинают паниковать и заваливать поликлиники просьбами сделать тест. Но исследования проводят и на платной основе. Рассказываем, где это можно сделать.

«Комсомолке» удалось найти шесть клиник в Барнауле, которые сейчас выполняют ПЦР-исследования на коронавирус. Некоторые из них при расчёте стоимости учитывают не только саму тест-систему, но и работу медика, берущего у вас анализ. А некоторые предполагают самозабор материала, то есть делать это вы будете самостоятельно, поэтому и платить никому за взятие мазка не придется.

«Хеликс»

Запись в клинике на сдачу анализа на наличие коронавируса ведется лишь онлайн. Сдать тест можно двумя способами: непосредственно в центре и бесконтактным методом на дому.

При визите в клинику вам зададут несколько вопросов, касательно вашего самочувствия. Если вы не контактировали с зараженным, и у вас нет температуры, кашля и других симптомов ОРВИ, то вам дадут «зеленый свет» и запишут на исследование. Обойдется вам это в 1700 рублей.

В случае бесконтактного способа, тест-систему (мазок из ротоглотки и носоглотки) вам доставит курьер. Стоить это будет дороже - 2200 рублей.

«Гемотест»

Забор анализов проводят по адресу ул. Балтийская, 12. Принимают там с понедельника по субботу с 12:00 до 15:30. Стоимость – 1930 рублей. В учреждении советуют сделать предварительный заказ на сайте, так как это сэкономит время при сдаче.

«Инвитро»

Как и в «Хеликсе», данная клиника берет анализы и в центре, и по вызову на дом по предварительной записи (сейчас ближайшие даты – аж в ноябре). Чтобы ускорить время приема в медцентре или оформление документов на дому, пациенту предлагает заполнить анкету на сайте. В день сдачи теста необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной установленный законодательством документ). Стоимость теста – 2200 рублей. Забор материала выполняют по двум адресам: ул. Анатолия, 68 и ул. Взлетная, 38.

«Здоровье»

Для исследования необходима предварительная по телефону 8 (3852) 55-64-03. Материал берут по адресу ул. Антона Петрова, 264 (слева от главного входа в поликлинику). Стоимость – 1400 рублей.

«Хелми»

В этом центре на месте пациенту тест не делают, а выдают пакет для самозабора анализа. Стоит такой пакет 1400 рублей. Получить его можно по адресу ул. Пушкина, 70, предварительно записавшись на исследование (есть удобный календарь на сайте) и полностью его оплатив онлайн. При получении пакета необходимо иметь паспорт. Далее пациент должен забрать мазок, заполнить все Бланки, запечатать в пакет и доставить в клинику.

- Пакет с материалом для анализа можно хранить в бытовом холодильнике не более 24 часов. В течение этого времени необходимо доставить пакет в лабораторию для анализа, затратив на транспортировку не более часа, - пояснили в клинике.

«Галатея» (Пигмалион)

Сдать тест можно по двум адресам: Павловский тракт, 221 ул. Малахова, 90. Стоимость - 1300 рублей. Анализы делают лишь по предварительной записи: 8 (385) 255-37-77; 8(3852) 22 22 90.

Что делать, если результат положительный?

В случае, если тест на коронавирус дал положительный результат, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции. После получения сигнала о заражении, с вами должно связаться краевое управление Роспотребнадзора или врач вашей поликлиники. Телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8-800-555-49-43.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плановую медпомощь вновь ограничат в Алтайском крае

Это позволит разгрузить медиков и минимизировать контакты пациентов (подробнее)

ИнтересноеКоронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости

Рекомендуемые