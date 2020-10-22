Юлия Клюева: с чего начинается агентство домашнего персонала

Юлия Клюева

Телеканал "Толк" выпустил серию роликов о малом и среднем бизнесе. Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, – о личных бизнес-историях барнаульцев

В этом выпуске мы расскажем историю Юлии Клюевой, основателя и директора агентства домашнего персонала "Леди Мэри". Бизнес Юлии не был в новинку, на рынке уже существовали подобные услуги. Так как адаптироваться, подать что-то новое и остаться на плаву в сложный период пандемии?

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

#малыйбизнесвлицах

мойбизнес22.рф