Стали известны личности погибших под лавиной в Горном Алтае

Коллеги погибших выражают соболезнования родным и близким Фото: Анна СЕМИНА

Правоохранительные органы Республики Алтай установили личности погибших под лавиной двух человек.

Напомним, несколько дней назад лавина сошла в районе Тархатинского озера. В тот момент там находились двое учетчиков горного козла и барана. 16 октября они должны были присоединиться к основной группе, но так и не вышли к ней. Связь с ними также отсутствовала. Руководитель команды обратился за помощью спасателей.

На поиски пропавших была направлена группа сотрудников Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, полицейские, группа Пожарной части № 12 с. Кош-Агач, группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете МИ-8 "Алтай Авиа", волонтеры. Вскоре было найдено тело погибшего под лавиной мужчины. Его направили в Горно-Алтайск для проведения экспертизы и для опознания родственниками. А на следующий день из толщи снега было извлечено тело второго погибшего. Его также транспортировали в столицу региона.

И вот стали известны личного погибших. Один из них – 62-летний Юрий Михайлов. В 2014 году он был назначен на должность заместителя председателя Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.

- За время своей работы он показал себя ответственным, трудолюбивым, честным и отзывчивым человеком, настоящим профессионалом, который делился своим бесценным опытом и знаниями с коллегами, старался преобразить все вокруг в лучшую сторону, - рассказывают о нем коллеги.

Юрий Валентинович родился в селе Бобровка Алтайского края. После окончания обучения работал старшим мастером на заводе «Трансмаш», а после перешел на должность заместителя директора Центрального рынка, работал заместителем директора Почты России по Алтайскому краю.

- Коллектив Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокое соболезнование родным и близким Юрия Валентиновича, - говорится в сообщении на сайте организации. - Мы навсегда сохраним память об этом светлом человеке, благодарность за его труды и будем гордиться, что работали под его руководством.

В этот последний рабочий «поход» он отправился вместе с Ырыспаем Токтошевым – это житель Кош-Агача, который был добровольцем в группе. Он выполнял роль экспедитора и гида-проводника.

- Он входил в состав общественной бригады, созданной по инициативе местных жителей и Всемирного фонда дикой природы (WWF) и принимал участие в патрулировании особо охраняемых природных территорий на территории Кош-Агачского района Республики Алтай, - также добавляют в Комитете.

Для них это также невосполнимая потеря не только как специалиста, но просто отзывчивого человека.

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