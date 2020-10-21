Жители Алтая получили уже 800 млн рублей сельской ипотеки от Россельхозбанка

Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

В первый год госпрограммы Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий» Россельхозбанк планирует выдать 100 млрд рублей льготной сельской ипотеки. Такой прогноз озвучил председатель правления банка Борис Листов в ходе совместной пресс-конференции с заместителем Министра сельского хозяйства Оксаной Лут. О том, как получить сельскую ипотеку в нашем регионе, рассказала Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

- Татьяна Геннадьевна, какова цель госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»?

- С января 2020 года в стране стартовала программа «Комплексное развитие сельских территорий». В начале марта Россельхозбанк самым первым подписал соглашение с Минсельхозом России и присоединился к ее реализации. Ее главная цель - сохранить долю жителей сел в общей численности населения России на уровне четверти и увеличить площадь качественного жилья в сельских населенных пунктах. В целом сделать жизнь на селе более современной, благоустроенной и удобной.

- Все жители Алтая могут воспользоваться программой?

- В Алтайском крае и Республике Алтай, где работает филиал Банка, по программе сельской ипотеки приобрести дом, квартиру или земельный участок для строительства можно во всех сельских районах и в малых городах численностью до 30 тысяч населения, таких как Белокуриха, Яровое, Алейск. Годовая ставка льготной сельской ипотеки установлена Министерством сельского хозяйства до 3%. В Россельхозбанке кредит можно получить по ставке от 2,7% годовых при условии личного страхования. Сумма кредита на приобретение жилья - до 3 млн рублей.

- Кто может получить льготную сельскую ипотеку?

- В программе могут участвовать граждане РФ в возрасте от 21 года до 75 лет, которые могут подтвердить свою платежеспособность. Учитываются различные виды доходов, в том числе полученные от ведения личного подсобного хозяйства. Обеспечением по кредиту выступает приобретаемая недвижимость.

- Много ли жителей края и республики уже воспользовались этим предложением?

- Более 540 жителей края и республики уже улучшили свои жилищные условия. Банком выдано более 800 млн рублей на эти цели. Кроме того, еще порядка 480 заявок одобрено и клиенты находятся в поиске подходящего объекта. Лидерами по Алтайскому краю стали Первомайский, Благовещенский, Мамонтовский, Павловский и Бийский районы. В Республике Алтай – Майминский, Онгудайский и Чемальский. Мы видим, что интерес к программе у жителей большой и заявки продолжают активно поступать.

- Помимо льготной сельской ипотеки, какие еще банковские продукты предлагает Россельхозбанк для улучшения условий жизни сельского населения?

- Жители сел могут взять потребительский кредит по льготной ставке от 3% на благоустройство домовладений. Требования такие: возраст от 23 до 65 лет и наличие постоянной регистрации в сельских территориях. Доступная сумма кредита - до 250 тыс. рублей на срок до 5 лет. Этот кредит - целевой. Жители сел могут использовать его, чтобы приобрести оборудование для электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения, а также отремонтировать свои дома. Обо всех предложениях можно подробно узнать на сайте Россельхозбанка www.rshb.ru. Там же есть ипотечный калькулятор для предварительного расчета. А в наших офисах в крае и республике можно обратиться к местным специалистам Банка.

- Спасибо Вам за беседу!

- Спасибо и Вам за внимание.

Любовь НЕКРАСОВА.

Телефон горячей линии: +7 (3852) 536-373.

АО «Россельхозбанк».

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