От тепла к прохладе: синоптики рассказали, какой будет погода на неделе в Алтайском крае

В ближайшие дни воздух прогреется до +19 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае будет тепло, однако вскоре погода изменится. Об этом в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

С сегодняшнего дня Алтайский край будет находиться в теплом секторе очередного северного циклона, центр которого будет смещаться по северным районам Западной Сибири. В регионе станет теплее – ночью в основном будет -2…+6 градусов, а днем показатели столбика термометра будет колебаться в пределах от +14 до +19 градусов.

В четверг, 22 октября, с прохождением холодного фронта на большей части Алтайского края пройдут дожди, погода начнет постепенно портиться. С затоком холода днем температура воздуха понизится до +6…+11 градусов.

В дальнейшем, 23 и 24 октября, сохранится неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом. Ночью температура воздуха будет колебаться от слабо отрицательных до слабо положительных значений. Днем в регионе будет в пределах +3…+8 градусов.

Подробный прогноз погоды с 20 по 22 октября

Вторник, 20 октября

В Алтайском крае ночью прогнозируют -4...+1 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в регионе воздух прогреется до +9...+14 градусов. Местами небольшой дождь Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -1...+1 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Среда, 21 октября

В Алтайском крае ночью прогнозируют -3...+2 градусов, по юго-западу до +7 градусов Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в регионе воздух прогреется до +14...+19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В Барнауле ночью ожидается 0...+2 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет +15...+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.

Четверг, 22 октября

В Алтайском крае ночью прогнозируют +3...+8 градусов, в предгорьях до -2 градусов. Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, местами по югу до 21 м/с.

Днем в регионе воздух прогреется до +12...+17 градусов, по северо-западу +6...+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, местами по югу до 21 м/с.

В Барнауле ночью ожидается +4...+6 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет +12...+14 градусов. Во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.

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