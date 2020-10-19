Данилой-мастером по скайпу не стать. Как в Барнауле осваивают профессии в период пандемии

В учебные заведения доставили средства защиты Фото: Олег УКЛАДОВ

В разгар пандемии многие ВУЗы и колледжи Алтайского края переходят на дистанционное обучение. Однако далеко не все навыки можно получить на расстоянии. Представьте, Данилу-мастера, который бы решил обучиться камнерезному делу только теоретически, без наставника.

Освоение ремесла без практики, без общения с учителем-профессионалом -это все равно, что оставить малыша без внимания и ласки - ничего хорошего не выйдет. Поэтому в Алтайском архитектурно-строительном колледже решили не отменять практические занятия. Будущие дизайнеры, столяры, слесари, сварщики продолжают обучаться очно. Сегодня в учебных классах колледжа можно увидеть студентов, которые увлеченно выполняют творческие задания: один выводит на альбомном листе свою фамилию, второй орудует канцелярским ножом, третий осваивает сварку.

В учебные заведения доставили средства защиты Фото: Олег УКЛАДОВ

- Система профтехобразования призвана давать профессию, которую получить только по учебникам, только теоретически невозможно, - говорит Наталья Денисова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алтайского архитектурно-строительного колледжа.

Квалифицированный специалист, по словам Денисовой, должен, прежде всего, уметь работать руками, а не просто знать теорию.

В учебные заведения доставили средства защиты Фото: Олег УКЛАДОВ

Соблюдение масочного режима, регулярное проветривание помещений и обработка рук в учебном заведении сегодня - главные правила. На днях в архитектурно-строительный колледж пришла большая партия антисептиков от фонда депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Также солидная партия средств защиты поступила и в Алтайскую академию культуры и искусств. С целью безопасности сегодня в танцевальных залах регулярно проветривают помещения, студенты и преподаватели постоянно обрабатывают руки .

- Это уже вошло в привычку, - говорит Екатерина Климовская, студентка 4 курса.

Цифры

30 учебных заведений Барнаула, Бийска, Заринска, Косихинского, Троицкого, Залесовского, Тогульского и Целинного районов получили антисептики от Александра Прокопьева. 60 тысяч флаконов переданы в эти дни преподавателям и студентам.