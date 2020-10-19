Главный эпидемиолог Алтайского края: потеря запаха и вкуса – не всегда признак ковида

Люди стали чаще интересоваться основными симптомами новой инфекции Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала октября люди стали все активнее гуглить информацию о коронавирусе – число запросов выросло более чем в пять раз по сравнению с летним периодом. В первую очередь население Алтайского края интересуется симптомами ковида. Особенно потерей запахов и вкуса. Всегда ли потеря обоняния – признак коронавируса, рассказала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

- Запахи и вкусы могут теряться при разных вирусных инфекциях, в том числе и при ОРВИ. Какой процент зараженных коронавирусом страдает такой проблемой – никто пока не отслеживал. Да, есть ряд обращений пациентов, у которых наблюдается либо частичная, либо полная потеря обоняния и вкусов. Часто в таких случаях люди бегут делать текст на ковид. Однако не у всех он оказывается положительным, - отметила Ирина Переладова.

По её словам, сейчас точных научных данных по поводу данных симптомов нет. Полная картина будет ясна только после пандемии. А пока что, исходя из наблюдений медиков и показаний переболевших ковидом, можно сказать, что запахи и вкусы возвращаются на 10-14 день.

- Это усредненное число дней, когда пациенты отмечают восстановление вкусовых и обонятельных рецепторов. Когда пройдут исследования, и мы получим конкретные данные, то можно будет точно сказать, какой процент людей этим страдает, и как у кого проявляется коронавирус, - добавила специалист.

Напомним, согласно порталу стопкоронавирус.рф, основными признаками коронавируса являются:

- высокая температура тела;

- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты);

- затрудненное дыхание;

- боль в мышцах;

- быстрая утомляемость;

- нарушение или потеря обоняния и потеря вкуса.

В принципе, это те же симптомы, что и при ОРВИ, поэтому если у вас пропали запахи и вкусы – это не значит, что у вас коронавирус. Поставить верный диагноз сможет лишь медицинский работник.

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По словам специалиста, эта методика исследования требует определенных показаний (подробнее)