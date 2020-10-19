«Мы всегда чувствуем поддержку»: как власти помогают малому и среднему бизнесу в Алтайском крае

Фото ООО «Агроцентр»

Одной из самых востребованных мер господержки предпринимателей в регионе остается компенсация части затрат, понесенных на приобретение оборудования. На такие субсидии в этом году выделят более 300 млн рублей. Всего же в рамках утвержденной программы социально-экономического развития Алтайского края общий объем господдержки малого и среднего бизнеса в 2020 году превысит 500 млн рублей. Рассказываем, кто может рассчитывать на помощь и как ее можно получить.

Как именно помогают

Александр Евстигнеев, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, отметил, что уже разработали новый порядок, который позволит субъектам малого и среднего предпринимательства компенсировать часть расходов за купленные в 2019 и 2020 годах по договорам приобретения либо договорам лизинга технику, оборудование, устройства, механизмы и прочее. Есть возможность компенсировать свои затраты по уже приобретенному оборудованию или затраты на уплату первоначального взноса по действующим договорам лизинга или уплату лизинговых платежей по ним.

– Благодаря этой мере поддержки на предприятиях региона разных сфер деятельности произошла существенная модернизация оборудования, созданы новые рабочие места. На различных мероприятиях с участием предпринимательского сообщества региона одним из частых вопросов звучал вопрос о реализации именно такой формы господдержки, – подчеркнул Александр Евстигнеев.

Отметим, что всего до 2024 года в рамках программы на поддержку бизнеса направят более 2,5 млрд. рублей

Что дает господдержка

Фото ООО «Агроцентр»

Председатель совета директоров ООО «Агроцентр» Александр Костин рассказал, что, как одно из ведущих промышленных предприятий региона, компания находится в тесном сотрудничестве с правительством Алтайского края по вопросам социально-экономического развития.

– В частности, завод регулярно, на протяжении нескольких лет, получает значительную государственную поддержку - региональные субсидии по линии Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры на приобретение нового производственного оборудования. Инвестиционные проекты по плановому обновлению парка станков мы реализуем ежегодно в обязательном порядке. В результате удается поддерживать стабильный рост выпуска и реализации продукции, увеличивать объемы экспорта. Благодаря наличию высокопроизводительного оборудования ООО «Агроцентр» удается обеспечивать бесперебойную работу предприятия в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки, – отметил Александр Костин.

Он добавил, что уже в течение 16 лет предприятие разрабатывает и выпускает сельскохозяйственную технику, комплектующие и рабочие органы к ней. В течение трех лет завод уверенно входит в десятку крупнейших производителей посевной и почвообрабатывающей техники в России.

«Это всякий раз весомая помощь»

Фото предприятия «Фора»

Михаил Федянин, руководитель предприятия «Фора» в Рубцовске, говорит, что компания активно сотрудничает с управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры уже около 10 лет. За этот период времени неоднократно участвовали в конкурсах на получение господдержки и получали ее.

– Условия строгие, но понятные. В частности, не должно быть задолженности по налогам и определенный уровень зарплаты. Также нужно обосновать, для чего именно нужна господдержка. После того, как мы защищаем свой проект, комиссия коллегиально принимает решение на выделение средств. Как многоотраслевое производственное предприятие мы закупаем современное оборудование по обработке металла, производству железобетона. Стараемся, чтобы оно было полностью автоматизировано. С приобретением этого оборудования нам и помогают в большинстве случаев. Конечно, поддержка разнится в зависимости от сумм, выделяемых государством, но это всякий раз весомая помощь, за которую мы благодарны. Порой компенсация за оборудование доходила до 50%, что для нас очень существенно, – сказал Михаил Юрьевич.

По его словам, благодаря плодотворному сотрудничеству предприятию удается модернизировать и улучшать производственную базу, продолжать развиваться.

– Мы всегда чувствуем поддержку, потому что работники управления настроены доброжелательно и готовы помочь, проконсультировать, если есть необходимость при подготовки документов на господдержку. В этом плане никаких сложностей нет. Видно, что они хотят охватить как можно больше предпринимателей. Со специалистами у нас складываются нормальные рабочие отношения, хочется верить, что так продолжится и в будущем, – резюмировал руководитель предприятия.

Фото предприятия «Фора»

Как можно подать документы

О начале приема документов на получение господдержки управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры объявило 12 октября, их можно подать до 30 октября. Ознакомиться с нормативными актами и документами для подачи заявки можно на сайте управления www.altsmb.ru / финансово-кредитная поддержка / субсидии на приобретение оборудования.

Важно!

С учетом необходимости соблюдения требований по профилактике и недопущению распространения коронавируса документы принимают по будням с 10 до 12 и с 15 до 17 часов по предварительной записи по телефонам: 8 (3852) 38-05-18; 24-24-82. Позвонив по этим номерам, также можно задать все интересующие вопросы о господдержке и получить ответы на дополнительные вопросы.