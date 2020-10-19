28 случаев заражения коронавирусом выявили в санаториях Белокурихи с начала летнего сезона

Общее число заболевших с начала пандемии в крае превысило 16,5 тыс. человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала летнего сезона в санаториях Белокурихи зарегистрировали 28 случаев заражения COVID-19. Об этом во время пресс-конференции сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По словам специалиста, случаи заболевания регистрировались и отслеживались. Мероприятия проводили там так же, как и по любой другой организации. Всего зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусом среди отдыхающих и персонала.

В настоящее время лечение от COVID-19 проходят 10 человек, все они из числа персонала санаториев. Остальные ранее заразившиеся уже завершили лечение ранее.

Добавим, что все случаи инфицирования зарегистрировали после 8 июня. До этого числа санатории в Алтайском крае не работали в связи с ограничениями, введенными для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что число отдыхающих в Алтайском крае заметно снизилось из-за пандемии. За лето регион посетили 640 тыс. человек. Интерес к отдыху в Алтайском крае со стороны туристов вырос в июле августе, когда возобновляли деятельность туробъектов. Тогда среднемесячная загрузка по отдельным территориям превышала показатели прошлого года и составила выше 50%, а в главных туристских территориях региона достигала 90-100%.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 16,5 тыс. человек. Выздоровевших – уже более 14 тыс. человек. На сегодняшний день в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1838 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают четыре пациента.

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