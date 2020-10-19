Сало - как лекарство. Интересные способы засолки от барнаульцев

Рецепты вкусного сала Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие врачи считают, что справляться с болезнями легких (а это сегодня актуально!) помогает в какой-то степени и такой продукт, как сало. По словам реаниматолога - инфекциониста Олега Першина, сало в умеренном количестве выводит тяжелые металлы, очищает сосуды, усиливает иммунитет. По мнению специалистов, правильно приготовленное сало укрепляет защитные силы организма.Ну, а сегодня «Комсомолка» собрала отличные рецепты приготовления сальца от барнаульцев и гостей нашего города.

Чрезвычайно интересными рецептами поделилась бывший директор Молодежного театра Алтая Татьяна Козицина:

«Кусманчики» с прожилками

Берем 1 кг сала (можно с прожилками) и отмачиваем в холодной воде 2-3 часа. В это время готовим юшку (навар, бульон): на 1,1 литра воды добавить 6-7 ложек соли, пять «лавриков», черных горошков перца (десять штук), плюс душистого перца (десять штук) и кипятим. Сало режем порционно, на небольшие «кусманчики», складываем в банку и заливаем немного остывший раствор. Два дня банка стоит при комнатной температуре, а потом 7 дней в холодильнике. Внимание! Чеснок! Его выдавливаем дважды: в юшку перед погружением сала и второй раз через семь дней - в пакеты. Когда сало просолится, его надо положить в морозильник, при этом в каждый пакетик надо выдавить чесночка.

Щечки с луковой шелухой

- Это мой любимый рецепт, - подчеркнула Козицина. - Покупаю щечки (мясо с щек свиньи), отмачиваю часов пять в холодной воде, потом режу и складываю в кастрюльку. В кастрюльке - луковая шелуха, которую я выпрашиваю у тетенек на рынке, они с радостью отдают - я им пять рубчиков - за уважение. Итак. Наши щеки в кастрюльке, где на литр воды 7-8- ложек соли, черный и душистый горошек (много), «лаврик» и много-много чеснока (можно его на чеснокодавке раздавить). Луковую шелуху надо помыть. Варим 40-50 минут, затем даем остыть. Я вечером варю и до утра оставляю в рассоле. Потом раскладываю по пакетикам и в морозильник. Приятного аппетита!

Правильное сало

Еще один фирменный рецепт от фотокорреспондента «Комсомолки» Олега Укладова - как оно вкусно, может подтвердить вся наша редакция!

- Делаю всегда в хорошем настроении - это важно! И на глаз.Сало надо покупать у правильных продавцов. На рынке смотри на продавца, а не на сало. Если к человеку возникает симпатия, с ним и имей дело. Хороший продавец, если у него нет хорошего товара, честно об этом скажет, а если у товарок есть, то обязательно перенаправит к ним. Обычно у таких беру телефон на будущее и заранее звоню. Хорошее сало - 90% успеха. А рецепт простой. Разделать на куски, нашпиговать чесноком, поперчить (перец покупаю горошком и сам его измельчаю в ручной кофемолке), подсолить и сложить в банку. Между слоями кладу 2-3 лавровых листа. Заливаю заранее приготовленным рассолом. Рассол: на литр воды примерно 5 столовых ложек соли и 3 ложки сахара, довести до кипения, минуты 2-3 кипятить, остудить. Зарываю капроновой крышкой, выдерживаю день при комнатной температуре, потом в холодильник 7-10 дней. Сало готово. Извлекаю из рассола, подсушиваю, заворачиваю хлопчатобумажную ткань, полиэтиленовый мешок и - в морозилку на хранение.

Куски с пол-ладони и не жалеть соли!

- Чтобы получить вкусное соленое сало, нужно сначала найти хорошее свежее, домашнее, - считает также уроженка Барнаула Татьяна Лагутина. - Магазинное, как правило, не подходит: кормят хрюшек в промышленном масштабе хоть и калорийной, но однообразной и невкусной едой, сало получается на выходе жестким, не жуется.

Если вам повезет, и вы найдете на рынке сало домашнего поросенка (особенно, если его осмолили соломой!), режьте это сало на куски величиной с пол-ладони и складывайте в подходящую емкость, пересыпая солью. Мой дед использовал трехлитровые банки. Если любите со специями, добавляйте их. Хорошо идет чеснок и перец. Главное - не жалеть соли! Слой соли, слой сала, слой соли. Сало, в отличие от мяса, лишней соли в себя не возьмёт. Засолка идет в течение недели примерно. Перед употреблением излишки соли счищайте ножом, нарезайте сало пластинками или брусочками, кушайте с удовольствием!

«Варено-копченое» - пальчики оближешь!

- Еще «сдам» вам рецепт моего третьего мужа! – продолжает Татьяна Лагутина. - Сало «варено-копченое» - пальчики оближешь!

Набираем в кастрюлю воды, луковой шелухи, как на покраску пасхальных яиц, добавляем соли по вкусу, но лучше побольше, чем если бы просто мясо варили. Берём куски сала с хорошими мясными прожилками и, после закипания воды, кладем их в кастрюлю. Варим минут 15-20 в кипящей воде вместе с луковой шелухой. Даем остыть прямо в коричневом «бульоне», в кастрюле. Вытаскиваем, обсушиваем бумажными салфетками или просто даем обсохнуть на тарелке, и - едим. Храним такое сало до пяти дней в холодильнике, а если дольше - в морозилке.

Пересолить невозможно

- Сало у меня всегда получается, и всегда делаю просто и на глаз, - рассказывает жительница Барнаула Оксана Шильреф-Иванова. - Надо найти на рынке деревенское сало, желательно грудинку. Нарезать небольшими брусочками. Отдельно делаю смесь соли и перца, примерно на добрую горсть соли - чайную ложку черного и чуть красного. Отдельно режу меленько очищенные дольки чеснока. Каждый кусочек обваливаю в смесь,укладываю в емкость (у меня обычно пластиковые 2-литровые ведерочки), пересыпаю чесночком и еще дополнительно смесью. Все приходит с опытом, но пересолить сало невозможно. Несколько часов в тепле, потом 4-5 дней в холодильнике, и - вуаля! Остальное на любителя, можно и другие приправы добавить. Но вот чесночек, на мой взгляд – всенепременно.