На Алтае ведутся поиски пропавшего рыбака

Поиски ведутся в Усть-Пристанском районе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В акватории реки Обь в Алтайском крае идет поисково-спасательная операция. В районе села Усть-Чарышская Пристань от острова на моторной лодке уплыл рыбак и до настоящего времени его не удалось отыскать.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в полутора километрах от села Вяткино была обнаружена лодка рыбака, вот только его в ней не оказалось.

- На поисковые работы были привлечены сотрудники полиции, огнеборцы 53 пожарно-спасательной части и местные жители. Из-за непогоды на акватории, специалисты государственной инспекции по маломерным судам выдвигаются на воду через определенный промежуток времени, когда порывы ветра стихают, - сообщают в ведомстве.

На место пропажи мужчины также выехали семь краевых спасателей, а также бойцы Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова. Параллельно с этим проводятся оперативно следственные мероприятия.

В ведомстве отмечают, что за последнее время это далеко не единственное подобное происшествие. Так недавно также в акватории Оби в районе населенных пунктов Черемное - Подгорное Павловского района перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Трое рыбаков смогли выбраться из воды, а вот одного товарища потеряли. Самостоятельные поиски ничем не закончились.

Из-за того, что к тому моменту уже стемнело, поисковая группа прибыла только на следующий день. Позже к операции были подключены полицейские, водолазы, специалисты государственной инспекции по маломерным судам. Они обследовали как сушу, так и дно реки. Прошли более одного километра. Но с учетом сильного подводного течения, поиски пока не увенчались успехом.

- Задействовано 11 специалистов, три единицы техники и два плавсредства. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, - подчеркивают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

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