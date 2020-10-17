Избивала шваброй, плечиками и обувной ложкой: На Алтае мать будут судить за истязание 12-летней дочери

Дело направлено в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтае 37-летняя женщина пойдет под суд за истязание 12-летней дочери. Мать избивала ребенка по любому поводу, используя при этом металлическую ложку для обуви, швабру и полимерные плечики для одежды, кроме того била она била ее руками по голове и различным частям тела.

Все это происходило с апреля по июль 2020 года. Отец детей в их воспитании не участвовал и жил отдельно. При этом к своему 15-летнему сыну женщина относилась с любовью и теплотой. Однажды не выдержав издевательств, девочка убежала к соседям, все им рассказала, а те вызвали полицию.

Сейчас на мучительницу заведено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетнего и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

- В ходе предварительного следствия несовершеннолетняя девочка была изъята из семьи и помещена в социальное учреждение. Решение о дальнейшем пребывании девочки будет принято после принятия судом решения по данному уголовному делу, - сообщили в республиканском следственном комитете.

Обвиняемая свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала частично. Однако причастность женщины к совершению вышеуказанных преступлений подтверждена материалами уголовного дела, подробными показаниями потерпевшей и свидетелей, судебными экспертизами.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.