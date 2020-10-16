Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 17 октября 2020 года: три сотни «тяжелых» больных

Число "тяжелых" больных держится стабильно на высоком уровне Фото: Олег УКЛАДОВ

Прогнозы специалистов продолжают сбываться. По состоянию на 17 октября 20202 года число «тяжелых» больных в Алтайском крае продолжает оставаться высоким – почти три сотни человек.

Что уж говорить о статистике выявляемости: она также продолжает расти. Только за последние сутки инфицированные были установлены на следующих территориях: Барнаул – 65, Бийск –33, Славгород – 21, Благовещенский район – 11, Кулундинский район – 11, Рубцовск и Немецкий район – по 6, Локтевский, Рубцовский и Шипуновский районы – по 5, Змеиногорский район – 4, Поспелихинский, Бурлинский, Краснощековский районы – по 2, Курьинский, Третьяковский и Табунский районы – по одному инфицированному. Итого – без малого две сотни.

Данные на 23.00 16 октября 2020 (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

При это продолжают борьбу с вирусом больше полутора тысяч человек. Вдобавок к этому, по данным оперативного штаба Алтайского края, 1811 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Почти 900 человек лечат пневмонию дома.

Данные на 23.00 16 октября 2020 (фото: оперштаб АК)

Таким образом, общее число инфицированных новой коронавирусной инфекцией составляет уже больше 16 тысяч человек. Вылечились почти 14 тысяч. А скончались – больше 600. Из них большее число все же по иным причинам и чуть меньше непосредственно от COVID-19.

Кстати, обследование на коронавирус провели уже почти для 570 тысяч жителей края.

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