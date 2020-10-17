До +19 градусов потеплеет в Алтайском крае на выходных 17 и 18 октября

В субботу возможен сильный ветер. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в субботу, 17 октября, днем потеплеет до +19 градусов. Однако уже на следующий день температура воздуха начнет понижаться. О причинах этого, а также о том, какая именно погода ждет нас в ближайшие дни “Комсомольской Правде" – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В субботу Алтайский край будет находиться в теплом секторе северного циклона, поэтому днем заметно потеплеет, до +19 градусов. При этом будет ветрено, местами порывы могут достигнуть 18 м/с.

В воскресенье, 18 октября, с прохождением холодного фронта на всей территории края пройдет дождь и в течение дня похолодает. Утром будет теплее, чем вечером.

В понедельник с потоком холода температура воздуха также понизится. В среднем по Алтайскому краю будет от-5 до +5 градусов. Регион будет находиться под влиянием холодного антициклона.

К счастью, в следующие дни в крае вновь потеплеет до +10…+17 градусов благодаря северо-западным циклонам.

Подробный прогноз погоды на выходные:

Суббота, 17 октября:

В Алтайском крае ночью будет +1...+6 градусов, по востоку местами до -5 градусов. Без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в регионе воздух прогреется до +14…+19 градусов. Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ночью прогнозируют +2...+4 градуса. Без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет +14…+16 градусов. Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Воскресенье, 18 октября:

В Алтайском крае ночью будет +8...+13 градусов, по северо-западу до +3 градусов. По северо-западу местами дожди. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем в регионе воздух прогреется до +8...+13 градусов, по северо-западу до +3 градусов, с похолоданием в течение дня.

В Барнауле ночью прогнозируют +8...+10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет +8...+10 градусов, с похолоданием в течение дня. Временами дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.

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