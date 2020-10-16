Создай свое будущее. «Ростелеком» открыт для поколения Z

«Ростелеком» открыт для поколения Z Фото: предоставлено пресс-службой

«Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, является исполнителем масштабных инфраструктурных проектов. В решении амбициозных задач компания делает ставку на образованные, молодые кадры.

Ежегодно «Ростелеком» реализует проекты по установке видеонаблюдения за ЕГЭ, обеспечивает инфраструктуру электронного правительства, развивает портал госуслуг. В 2018 году «Ростелеком» распоряжением правительства назначен оператором Единой биометрической системы. Сейчас оператор тестирует электронное голосование, технологию, которая впоследствии будет распространена по всей стране. Как один из крупнейших работодателей в стране компания заинтересована в притоке новых сотрудников. Подробно об этом рассказала Светлана Седова, заместитель директора Алтайского филиала «Ростелекома» по корпоративному бизнесу.

– Как в «Ростелекоме» учитывают потребности поколения Z в поисках работы?

– Мы провели маркетинговое исследование, которое показало, что молодых людей в первую очередь интересует значимая сфера деятельности, достойная заработная плата и карьерный рост.

Отрасль телекоммуникаций, в которой мы работаем, одна из быстро развивающихся. Внедрение и обслуживание информационных технологий и сервисов – задача не просто интересная, отчасти даже творческая. Даже строительство оптических линий связи в отдаленные малые села каждый раз для нас – серьезный вызов.

Современные молодые люди достаточно амбициозны, важным для них является возможность профессионального роста. Этим объясняется интерес к дополнительному образованию без отрыва от рабочих мест и дополнительных финансовых затрат. И в этом наша компания как раз попадает в ожидания поколения, которое сегодня-завтра выходит на рынок труда.

По поводу зарплаты сразу хочу обозначить, что у квалифицированных специалистов она выше, чем средняя по Алтайскому краю, к тому же ежегодно индексируется.

– Многие работодатели не горят желанием принимать на работу выпускников ссузов и вузов без опыта работы. Вы уверены, что молодые сотрудники справятся с поставленными задачами?

– Мы на это надеемся. Хочу подчеркнуть, что повышение квалификации и дополнительное образование в «Ростелекоме» не просто декларируется, а осуществляется на системной основе.

Так, для всех наших сотрудников доступен онлайн-университет, курс «Цифровая экономика», разработаны курсы мини-MBA. На внутреннем портале компании открыта корпоративная библиотека, в которой содержится огромный выбор изданий, от новинок по бизнесу до бестселлеров.

Специально для молодых кадров в Алтайском филиале «Ростелекома» действует институт менторства, в котором наставниками выступают директор филиала и его заместители. И это не формальное кураторство старших над младшими. Мы реально «прокачиваем» сотрудников по тем вопросам, которые они перед нами ставят. Такой прямой контакт дает очень хорошие результаты.

– На что еще могут рассчитывать молодые люди, если придут работать в «Ростелеком»?

– В первую очередь на понимание со стороны руководства компании и учет их разумных интересов. Например, многие сегодня высказывают предпочтение гибкому графику работы, и в компании это возможно, если, конечно, позволит личный производственный процесс.

В ходе нашего исследования выяснилось, что отдаленное достойное пенсионное обеспечение для нынешней молодежи – не такая уж ценность, как для людей старшего возраста. Но у поколения Z есть очевидный запрос на «здесь и сейчас», например на здоровый образ жизни. Понимая это, мы в барнаульском офисе начали ремонтировать спортзал, чтобы все желающие сотрудники могли заниматься в стенах компании, а не в платных клубах.

Подчеркну еще раз: мы заинтересованы в молодых прогрессивных сотрудниках и готовы создавать для них режим благоприятствования.

Приглашаю в нашу компанию активных, амбициозных молодых людей. Приходите и создавайте свое будущее в «Ростелекоме».

Еще больше информации по теме смотрите в проекте «Работа есть» https://www.kp.ru/best/altai/rabota-2020/

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