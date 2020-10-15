Бесценная порода. Как «Бийский гравийно-песчаный карьер» стал участником больших строек

Фото с сайта предприятия.

Алтайский край занимает первые строчки среди регионов России по протяженности дорог. Содержать полотна в порядке и развивать сеть сообщений - дело дорожников. Их верный попутчик в этой работе - добытчики и производители стройматериалов.

Качество во главе

Одними из основных поставщиков нерудных строительных материалов предприятиям дорожной отрасли Алтайского края являются: «Усть-Каменский щебень», «Троицкий карьер», «Троицкий гранит», «Бийский гравийно-песчаный карьер» и «Малетинский каменный карьер».

Основные виды продукции предприятия - щебень и гравий различных фракций, а также песок из отсевов дробления и обогащенный песок, очищенный от глины и других посторонних примесей.

- Объем производства компании огромный, но в приоритете для нас всегда остается качество продукции. Чтобы мы могли быть спокойны, что заказчик получает, например, щебень надлежащего качества, продукция проходит строгий контроль в собственных аттестованных лабораториях. Также оценивается безопасность материалов с точки зрения радиационного фактора. Это позволяет гарантировать заказчику полное соответствие всем ГОСТам и другим стандартам, - говорит генеральный директор группы компаний Алексей Андронов.

С работой предприятия можно встретиться на всей территории региона. В числе последних крупных объектов, куда поставлялись материалы, - мост через реку Чумыш в Тальменском районе, через Барнаулку в краевой столице, федеральные трассы Р-256 «Чуйский тракт» и А-322, дорога Барнаул - Камень-на-Оби - граница с Новосибирской областью.

С заботой о клиенте

Самое крупное предприятие в группе компаний - «Бийский гравийно-песчаный карьер». Оно существует уже более 40 лет и имеет огромный потенциал. За год здесь отгружается около 1,2 млн тонн нерудных строительных материалов, и еще столько же с четырех других карьеров. Однако каждое подразделение - это важное звено в компании.

- Сила группы компаний «Бийский гравийно-песчаный карьер» в том, что она объединяет несколько подразделений, на которые транслируются отточенные принципы работы. Достижения и ноу-хау одних сразу же попадают в багаж других, - продолжает Алексей Андронов. - Это в том числе касается отношения к каждому клиенту. Мы готовы подстроиться под требования каждого, чтобы в итоге получить качественный «продукт» - безопасную дорогу или мост, по которым можно будет ездить с комфортом.

У группы компаний «Бийский гравийно-песчаный карьер» сплоченная команда. Здесь работает около 700 человек, для которых важно непрерывное совершенствование производства и лучшие характеристики продукции.

- Часть прибыли компании направляется на приобретение новой техники, часть - на улучшение условий труда. Мы строим современные раздевалки, комнаты отдыха, приема пищи, бани, - отмечает Андронов. - Мы предлагаем достойную зарплату, весь пакет социальных гарантий, дружный коллектив, перспективы карьерного роста.

Поздравляем!

- В День дорожника искренне поздравляем коллег и партнеров с профессиональным праздником. Эта дата - повод проанализировать работу за год, чтобы оценить сделанное. А сделано очень много! Год от года дороги Алтайского края становятся комфортнее и безопаснее, а их протяженность увеличивается. И это наша общая заслуга.

Желаем вам побольше интересных проектов и качественных материалов для работы. А еще, конечно же, достойного завершения строительного сезона, сдачи всех объектов в срок, благополучия и понимания в семьях, крепкого здоровья и удачи!

Юлия Новосельцева.