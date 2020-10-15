Надежный коллектив

Вакансии швеи в Барнауле предлагает БТК групп. Фото: pixabay.com

Швейная фабрика БТК групп в городе Барнауле - одно из крупнейших предприятий краевого центра. Специализация - форменное обмундирование, спецодежда для бизнеса, одежда для активного отдыха.

Условия труда

Компания активно развивается, производственные площадки укомплектованы современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим комфортные условия труда, высокую производительность и безопасность работы.

С августа на предприятии провели индексацию и подняли зарплату швей на 20%.

Рабочие места расположены в отремонтированных, светлых и теплых цехах. К услугам работников - корпоративный транспорт.

Предусмотрены бесплатные обеды за счет работодателя. Компания следит за здоровьем сотрудников, все они проходят медицинские осмотры за счет компании.

Вакансии БТК групп

Обучение и поддержка

В БТК вас ждет коллектив надежных, профессиональных коллег. Они всегда помогут молодым сотрудникам адаптироваться на рабочем месте, окажут необходимую поддержку, создадут условия для карьерного роста.

Профессию швеи можно получить непосредственно на предприятии. Уникальные технологии подготовки позволяют сформировать профессиональные навыки в течение всего двух месяцев. Обучающиеся в это время получают стипендию, в дальнейшем им гарантировано трудоустройство в компании.

В настоящее время на швейную фабрику БТК групп в Барнауле требуются как профессиональные швеи, так и ученики швей.

Если вы хотите присоединиться к команде профессионалов успешного предприятия, отправляйте резюме по адресу: O.Karpova@btcgroup.ru

Преимущества официального оформления в БТК групп

Оплачиваемый отпуск

Оплачиваемый больничный

Честные отчисления в Пенсионный фонд для формирования достойной пенсии

Гарантированная выплата пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет; при травматизме и других

Бесплатные обеды

Гарантия своевременной зарплаты и других выплат

Районный коэффициент

Доверие со стороны банков

Получение налоговых вычетов при покупке жилья, оплате медицинских и образовательных услуг

Получение новой профессии «швея»

Контакты: Телефоны +7 (933) 931-76-09, +7 (3852) 29-68-97

Адрес: г. Барнаул, ул. Кулагина, 8.

Сайт: https://btk-rabota.ru/

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