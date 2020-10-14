Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 15 октября 2020: изменения в антиковидном указе и проверка поликлиник

Многие жители региона жалуются на очереди в поликлиниках. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число зараженных COVID-19. С начала пандемии количество инфицированных уже превысило 15,6. Выздоровевших также становится больше с каждым днем, их уже свыше 13,5 тыс. Кроме того, всего в крае скончались более 600 пациентов с COVID-19. Накануне губернатор внес изменения в антиковидный указал, а также посмотрел, как работают поликлиники в Барнауле.

Общая ситуация

По данным на вечер 14 октября, в госпиталях проходят лечение 1528 пациентов. На амбулаторном лечении в условиях стационара на еще 4 человека. Количество тяжелобольных - 274, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 134. Кроме этого, 1 725 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Еще 165 пациентов находятся там по другим обстоятельствам.

Данные на 23 часа 14 октября (Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat)

Из общего числа заболевших 235 случаев – завозные, в том числе 55 – из-за рубежа. 8 598 случаев – по контакту с ранее заболевшими. 4 979 – у больных внебольничной пневмонией, 5 127 – у заболевших ОРВИ, в 5 574 случаях – бессимптомное течение (по информации на 14 октября)

Изменения в указе

В Алтайском крае людям, не использующим маски, запрещено находиться в торговых сетях, магазинах, на предприятиях сферы услуг и общественного питания, в аптечных и медицинских организациях, а также в объектах транспорта общего пользования.

Кроме того, Виктор Томенко поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима, потому что это действенный барьер на пути распространения коронавирусной инфекции. Контроль будут осуществлять полицейские и сотрудники Роспотребнадзора, работники органов местного самоуправления городов и районов.

Хорошая новость для учащихся – осенние школьные каникулы продлили до 9 ноября, дети будут отдыхать две недели. Это позволит прервать сложившиеся контактные цепочки среди школьников, что должно значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе

Подробнее о других нововведениях мы сообщали здесь.

Проверка больниц

14 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично проверил работу барнаульских поликлиник. Объезд начался с поликлиники №14, на которую больше всего последнее время жаловались местные жители из-за длинных очередей. К медучреждению приписано более 90 тысяч человек. В ней работают 35 участковый терапевтов, но в строю на сегодняшний день только 11. Остальные сами болеют.

Мы сообщали о том, что некоторые жители города не поверили, что главе региона показали реальную картину творящегося там ужаса. На фотографиях рядом с губернатором действительно нет больших очередей, на которые жаловались барнаульцы. Однако, как говорят врачи и очевидцы, никто никого не выгонял. Подробнее об этом здесь.

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