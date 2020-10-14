Командная работа: кто остается «за кадром»

Ремонт Р-256, 466 - 478 км. Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском крае дорожная сеть меняется в лучшую сторону, это замечают и жители, и гости региона. Кто же обеспечивает водителям комфорт и безопасность на федеральных трассах, решила досконально выяснить «Комсомольская правда». В преддверии Дня дорожника наш корреспондент пришёл в Упрдор «Алтай» и дотошно обошёл все отделы с вопросом: «А чем вы здесь, собственно говоря, занимаетесь?». И ответы оказались весьма интересными.

Что такое Упрдор «Алтай»

Рядовому гражданину зачастую сложно разобраться в нюансах устройства госструктур, особенно когда те носят похожие наименования. Журналисты из других регионов нередко путают Алтайский край с Республикой Алтай, некоторые искренне считают Авиалесоохрану спасателями, а кто-то путает дорожные службы. В Алтайском крае действуют две структуры с похожими названиями, которые могут смутить неискушенного читателя: Упрдор «Алтай» и Алтайавтодор.

На самом деле, различить их очень легко: Алтайавтодор - это региональная структура, которая занимается дорогами, находящимися на балансе Алтайского края, а Упрдор «Алтай» - это федеральное учреждение, подчиняющееся напрямую Москве.

Упрдор «Алтай» занимается федеральными трассами, причем не только в Алтайском крае, но и в Республике Алтай. Если конкретнее, то их на данный момент три: основная транспортная артерия, проходящая по территории двух Алтаев - Чуйский тракт, а также дорога Барнаул - Рубцовск - Казахстан. В 2020 году к ним добавилась трасса, также ведущая из Барнаула в Казахстан, но уже не через Рубцовск, а через Павловск.

Контроль качества осуществляется на всех этапах дорожных работ. Фото: предоставлено пресс-службой

Что же конкретно кроется за расплывчатым определением «занимается федеральными трассами»?

В работе Упрдор «Алтай» задействовано десять отделов. Мы побывали в пяти из них.

Отдел планирования

Как уточнил начальник отдела Алексей Арсеньев, полностью его наименование звучит как отдел планирования и экономического анализа государственных закупок и транспортной безопасности. Стол перед руководителем отдела завален бумагами (разложенными, впрочем, в строгом порядке), регулярно в кабинет приносят новые порции документов.

Как рассказал Алексей Арсеньев, первыми про выделение федеральных средств узнают именно здесь. И сразу же закипает работа. Распределение финансирования - это вообще отдельная история.

«Когда доводятся до нас деньги от Росавтодора, их нужно оформить, зарегистрировать, поставить, так сказать, на баланс, чтобы можно было их использовать. Там идет очень строгий контроль - малейшая ошибка, и работа застопорится», - пояснил Арсеньев.

Наиболее масштабным сегментом деятельности отдела выступает работа с системой госзакупок. Здесь формируются проекты госконтрактов, требования к участникам закупок, условия тендеров. Все это потенциальные участники соответствующих аукционов впоследствии видят на сайте госзакупок или иных электронных площадках. Но и после определения поставщика работа не прекращается: на всех этапах строительства или ремонта объекта раскрывается информация об исполнении контракта, вплоть до ежемесячной выкладки актов выполненных работ.

Кроме того, отдел разрабатывает меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. В частности, возле Барнаула существует охраняемый объект - это мост через реку Обь. (Тут Алексей Арсеньев указал на висящие на стене мониторы, на которые как раз было выведено изображение с установленных там камер).

Мост через реку Чумыш. Фото: предоставлено пресс-службой

Производственно-технический отдел

Замначальника отдела Наталья Немченко встретила меня в комнатке, заставленной высокими - до потолка - стеллажами, полными папок с бумагами. Путь в нее пролегал через светлый просторный офис, в котором за компьютерами сосредоточенно трудились как мужчины, так и женщины.

Как рассказала Немченко, основной задачей отдела выступает составление смет, расчеты начальной максимальной цены контрактов и проверка проектно-сметной документации на соответствия нормам (СНиПам, ГОСТам). Последняя разрабатывается подрядчиками, выигравшими соответствующие тендеры.

«Выигрывают же не те, кого мы выберем, а те, кто предложит самую выгодную цену. Но не всегда эти компании могут похвастаться обширным опытом или высочайшей квалификацией, - пояснила замначальника отдела. - Строгий контроль с нашей стороны, как заказчиков, необходим».

К объектам, как строящимся, так и ремонтируемым, прикреплены кураторы, которые выезжают на место работ и инспектируют их ход.

В ответ на вопрос о самом сложном проекте, с которым приходилось сталкиваться отделу, Наталья Немченко уверенно и не раздумывая ответила, что это был проект моста через реку Чумыш, который реализовывался с 2014 по 2019 год. По ее словам, даже реконструкция Старого моста в Барнауле, возможно, не превзойдет мост через Чумыш по сложности.

«Это узкое место на Чуйском тракте. Мост был в аварийном состоянии, и новый надо было быстрее вводить в эксплуатацию, иначе движение могло бы застопориться. У нас руководители на этом объекте, так сказать, «прорабили» и днем, и ночью. Через много трудностей прошли, пока ввели мост. Это для нас была победа настоящая», - рассказала Наталья Владимировна.

Отдел дорожного хозяйства

Ведущий эксперт дорожного хозяйства Леонид Лаговский сообщил, что полное название отдела звучит как отдел организации работ по содержанию, сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений.

В кабинете царила атмосфера простоты и конкретности. Это впечатление усиливалось от того, что отдел занимается более «приземленной», если можно так выразиться, деятельностью.

Как рассказал Лаговский, существенной частью работы являются выезды непосредственно на объекты, осмотр состояния трасс, инспекция хода ведущихся подрядчиками работ. Также именно этот отдел занимается работой с обращениями жителей. В ответ на вопрос об основных сложностях в работе, Лаговский отметил необходимость строгого согласования любых проводимых на федеральных дорогах мероприятий.

«Житель обратился - просит, например, автобусную остановку в определенном месте. Мы смотрим, есть ли возможность ее установить и целесообразно ли это. Если да, то все согласуется, выделяются дополнительные средства, и павильон устанавливается. Но прохождение всех инстанций - дело небыстрое, поэтому людям иногда кажется, что на их обращения не реагируют. Опять же иногда приходится искать компромисс между желаниями и возможностями. Например, действовать мы можем только в пределах свой полосы отвода - ее не всегда хватает», - рассказал Леонид Анатольевич.

Чтобы решить подобную задачу, приходится делать целый мини-проект, потому что недостаточно установить просто павильон или еще какой-либо объект - должно еще быть освещение (и, соответственно, подвод инженерных сетей), необходимые дорожные знаки, разметка и прочие конструктивные элементы.

Еще один важный вопрос в зоне ответственности Упрдор «Алтай» - безопасность дорожного движения. Инженер дорожного хозяйства Иван Таратынов рассказал, что базовыми показателями безопасности являются снижение аварийности и смертности в ДТП. По его словам, статистика аварий анализируется постоянно, каждое происшествие рассматривается отдельно. В конце года совместно с региональными УГИБДД прорабатывается программа работ на следующий год, ее согласует Росавтодор. Аварийные или потенциально аварийные участки локализуются, пересматривается обустройство, прорабатываются новые решения - меняется разметка, конфигурация знаков и т. п.

Аварийно-диспетчерская служба

В диспетчерской. Фото: предоставлено пресс-службой

Здесь нам по-настоящему повезло - дежурным оказался самый опытный (весьма, впрочем, крепкий) сотрудник, который проработал в отрасли дорожного хозяйства 46 лет (с 1974 года), - Евгений Ракитянский, - выправкой и манерами напоминавший отставного офицера. На стене перед ним размещалось четыре монитора, в многочисленных окнах на которых было выведено изображение с десятков дорожных камер. Установленные в Горном Алтае камеры показывали на обочинах первый снег, который в Барнауле еще не выпал.

Аварийно-диспетчерская служба мониторит погодные условия и информирует о них местные подразделения подрядных организаций, получает данные о ДТП и руководит устранением их последствий - направляет дорожников для оказания помощи, освобождения проезда, уборки посторонних предметов (обломков, осколков) с проезжей части и так далее. Кроме того, служба контролирует работу дорожной техники (вся она оборудована системами ГЛОНАСС).

Разумеется, нельзя было не воспользоваться случаем и не спросить у ветерана дорожного хозяйства, как менялась ситуация на дорогах Алтая на протяжении десятилетий.

«В 1996 году дороги были в удручающем состоянии. Темпы ремонта были невелики. Приходилось выбирать самые плохие участки дорог - длиной по 300-500 метров, чтобы, так сказать, «тришкин кафтан» с максимальной пользой для водителей разделить. В 2007-2008 годах работы вообще практически замерли. А потом, года с 2012-го, объемы потихоньку стали расти, и сейчас улучшения - налицо. Раньше из Барнаула в Алейск, например, вела бетонная дорога, за Веселоярском колея была сантиметров двадцать… А сейчас я еду по Чуйскому тракту, да и по другим трассам, - прекрасные дороги», - рассказал Ракитянский.

В ответ на вопрос, что бы он хотел сказать или посоветовать водителям, Евгений Ракитянский посоветовал не затягивать со сменой шин на зимние, потому что зачастую это делается с опозданием и ни к чему хорошему такие опоздания не приводят. Отдельно он порекомендовал водителям грузовиков, отправляющимся в горы, иметь комплект цепей.

Отдел контроля качества

Лабораторные испытания. Фото: предоставлено пресс-службой

Контроль над дорожными работами и материалами на всех этапах - одна из важнейших задач. Помимо кабинетной деятельности, немалую часть рабочего времени специалисты проводят в лаборатории. Она располагается не в основном здании на ул. Папанинцев, 105, а в здании Алтайского государственного политехнического университета на ул. Димитрова, между проспектами Ленина и Комсомольским.

Как пояснил замначальника отдела Александр Казанцев, лабораторией пользуется не только Упрдор, но и студенты «политеха». В ней оказалось четыре комнаты, предназначенные под различные виды испытаний. И в каждой из этих комнат было на что посмотреть.

В первой проводятся испытания инертных материалов (песка, щебня, гравия и прочих элементов, из которых состоит асфальт). Здесь их в буквальном смысле этого слова просеивают по песчинке - определяют состав и зернистость. В комнате стоят прессы, сита, вибрационная машина для разделения сухой смеси на фракции и множество других приборов.

Во второй комнате испытывают асфальтобетон. Внимание сразу же привлекла машина для вымывания из смеси битума. С ее помощью можно вымыть битум из раздробленного асфальта и залить оставшуюся смесь (по сути, кучку камней и песка) новым битумом. Тем самым получив новый асфальт. В этой же комнате обнаружился керн асфальтобетона с ремонтируемого Старого моста.

«Несколько лет назад оборудование докупалось и обновлялось, поскольку изменились ГОСТы, однако старые механизмы также никуда не делись. Что касается выявленных нарушений, то это явление - чрезвычайно редкое, поскольку подрядчики прекрасно знают, что мы их проверим, и мухлевать не пытаются», - рассказал Казанцев.

В третьей комнате испытывается бетон. Образцы бетона, что интересно, хранятся здесь в огромном… холодильнике. Основную массу оборудования составляют разнообразные прессы, предназначенные для дробления образцов и их испытания на сопротивляемость нагрузкам.

Четвертая комната лаборатории оказалась наиболее «химической» - здесь испытывают битумы. Их проверяют на проницаемость, нагревают и охлаждают, исследуют хрупкость, вязкость, эластичность, горючесть и множество других параметров. Есть даже шкаф для ускоренного состаривания битума, чтобы посмотреть, что с ним будет происходить спустя 6 - 10 лет.

И еще кое-что о качественно заасфальтированном пути в светлое будущее

В этом году федеральная дорожная сеть двух Алтаев увеличилась на треть: в нее вошли уже упомянутая А-321 Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае и подъезд к озеру Телецкому в Республике Алтай. На них предстоит немало работы, ведь стабильное федеральное финансирование позволит планомерно привести их в порядок.

Нагрузка на учреждение значительно возросла, но коллектив к новым вызовам готов, в нем есть и опытные сотрудники, и молодые специалисты.

Алтайские дороги модернизируются, становятся прекрасными удобными трассами. Это происходит отнюдь не «по щучьему велению», нет. За всем тем, что мы воспринимаем как данность, стоит ежедневный малозаметный труд сотен дорожников, которых мы сегодня поздравляем с профессиональным праздником.

Коллектив Упрдор «Алтай» поздравляет коллег с Днем дорожника! Всем вам спасибо за вашу работу, пусть будет больше интересных проектов, а труд достойно вознаграждается!

Максим Стрелковский.