Новая продукция и расширение рынка сбыта: как в Барнауле развивается производство детского питания «Модест»

Компания “Модест” Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году единственный в Алтайском крае производитель детского питания "Модест" вошел в состав Барнаульского молочного комбината. Корреспонденты "Комсомолки" побывали на предприятии и увидели, какие изменения уже произошли, а также узнали, чего от компании стоит ожидать в будущем.

Все лучшее детям

Компания “Модест” производит молочную продукцию для детей с первых дней жизни и всех возрастных групп. Изначально целью создания предприятия было обеспечение молочной продукцией бюджетных учреждений Барнаула. Название компании - это аббревиатура, получившаяся путем сокращения слов –МОлокоДЕтскоеСТерилизованное.

Компания “Модест” Фото: Олег УКЛАДОВ

Раньше продукцию поставляли в молочные кухни, детсады, больницы и школы. Однако государственная политика на протяжении времени изменила свои векторы. Молочные кухни в краевой столице в определенный период времени просто закрыли.

Сейчас поставка в бюджетные учреждения происходит по итогам конкурсных закупочных процедур, а основная часть продукции предприятия реализуется через розничную торговлю.

– Предприятие в этот момент (когда закрыли молочные кухни – прим. ред.) утратило первоначальную функцию, но сохранило свою социальную значимость и любовь покупателей, – сказал Гарри Шония, собственник Барнаульского молочного комбината.

В 2020 году предприятие вошло в большую семью Барнаульского молочного комбината, появилась возможность расширить производство.

Новые рынки сбыта

Компания “Модест” Фото: Олег УКЛАДОВ

Одна из главных задач, которая стоит перед предприятием - поиск новых рынков сбыта детского питания.

– С приходом нового собственника произошло немало изменений к лучшему, но наша главная задача, как и всегда – выпуск качественной продукции для детей не только Алтайского края, но и жителей других территорий России. В данный момент мы производим детское стерильное молоко с витамином С, с йодказеином, сметану для детей и взрослых. Также есть питание для детей с самого рождения и многое другое. Как всегда, наша продукцию пользуется спросом, ее можно найти в магазинах Алтайского края и соседних регионов. В будущем планируем увеличивать объемы производства, – рассказывает Екатерина Синельникова, заведующая производством.

Сегодня на предприятии рассматриваются варианты выпуска творожков и питьевых йогуртов с различными фруктовыми наполнителями для малышей от шести месяцев.

Модернизация и увеличение мощностей

Компания “Модест” Фото: Олег УКЛАДОВ

На предприятии за то время, что оно работает в составе Барнаульского молочного комбината, уже сделали немало. В частности, в этом году провели работы по обеспечению пожарной безопасности, ремонт инженерных коммуникаций и системы отопления производственной площадки, износ которых был крайне высок. В производственных цехах установили дополнительные емкости для продукта и провели реконструкцию системы мойки аппаратного цеха. А в помещениях лаборатории завода проведен ремонт, для лабораториизакупили современное оборудование.

Изменения к лучшему уже заметили сотрудники компании.

– С каждым годом оборудование становится более сложным, это положительно влияет на производство. Под моим руководством работают 15 человек, все они с высшим образованием и справляются со всеми возложенными задачами. У нас увеличиваются объем и ассортимент продукции, мы не стоим на месте, а активно развиваемся, часто внедряем что-то новое, – рассказал Сергей Шторм, главный инженер.

Коллектив – вторая семья

Компания “Модест” Фото: Олег УКЛАДОВ

Заведующая производством говорит, что на предприятии костяк коллектива не меняется на протяжении многих лет. Сейчас там трудятся около 70 человек, все сотрудники – настоящие профессионалы своего дела.

Наталья Боровлева, оператор линии розлива, работает в компании более шести лет.

– Работа у меня непростая и ответственная. Разливаем не только сметану, но и бифилин или йогурт. Самое главное для меня, что зарплату платят вовремя, коллектив дружный, так что все нравится. Трудиться мне интересно, к тому же я сама люблю нашу продукцию и советую ее друзьям и родственникам. Своими глазами вижу, что используем только натуральные компоненты, без всяких добавок. Если, например, говорить о сметане, то используем не искусственную, а натуральную закваску. Вся наша продукция очень полезна как для детей, так и для взрослых, – рассказывает Наталья Боровлева.

Компания “Модест” Фото: Олег УКЛАДОВ

С сотрудницей предприятия согласна и ее коллега Юлия Афанасьева.

– Работаю в компании уже пять лет, за это время никаких проблем не возникало. В последнее время ассортимент расширился, это произошло благодаря приходу нового собственника. Мой труд нельзя назвать легким, но мне нравится. Утром перед началом работы обрабатываем детали оборудования, работаем с лабораторией. Потом уже тружусь на линии ,занимаюсь фасовкой. Знаете, почти каждый день варю творожок, но все как будто в первый раз, приятное чувство. На продукции компании вырастила сына, так что о качестве знаю не понаслышке. Коллектив для меня, как родные. Я так часто родственников не вижу, как своих коллег. Думаю, в будущем развитие нашей компании продолжится, – резюмировала Юлия.

Как сказал Гарри Шония, до 2020 года продукция была представлена только в Алтайском крае и частично в Новосибирской области. Сейчас ее можно найти во всех торговых точках не только Алтайского края, но и Республики Алтай, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Красноярского края.

Компания “Модест” Фото: Олег УКЛАДОВ

Компания “Модест” Фото: Олег УКЛАДОВ

Компания “Модест” Фото: Олег УКЛАДОВ