Новая продукция и расширение рынка сбыта: как в Барнауле развивается производство детского питания «Модест»

Компания “Модест”
Фото: Олег УКЛАДОВ
В этом году единственный в Алтайском крае производитель детского питания "Модест" вошел в состав Барнаульского молочного комбината. Корреспонденты "Комсомолки" побывали на предприятии и увидели, какие изменения уже произошли, а также узнали, чего от компании стоит ожидать в будущем.
Все лучшее детям
Компания “Модест” производит молочную продукцию для детей с первых дней жизни и всех возрастных групп. Изначально целью создания предприятия было обеспечение молочной продукцией бюджетных учреждений Барнаула. Название компании - это аббревиатура, получившаяся путем сокращения слов –МОлокоДЕтскоеСТерилизованное.
Компания “Модест”
Фото: Олег УКЛАДОВ
Раньше продукцию поставляли в молочные кухни, детсады, больницы и школы. Однако государственная политика на протяжении времени изменила свои векторы. Молочные кухни в краевой столице в определенный период времени просто закрыли.
Сейчас поставка в бюджетные учреждения происходит по итогам конкурсных закупочных процедур, а основная часть продукции предприятия реализуется через розничную торговлю.
– Предприятие в этот момент (когда закрыли молочные кухни – прим. ред.) утратило первоначальную функцию, но сохранило свою социальную значимость и любовь покупателей, – сказал Гарри Шония, собственник Барнаульского молочного комбината.
В 2020 году предприятие вошло в большую семью Барнаульского молочного комбината, появилась возможность расширить производство.
Новые рынки сбыта
Компания “Модест”
Фото: Олег УКЛАДОВ
Одна из главных задач, которая стоит перед предприятием - поиск новых рынков сбыта детского питания.
– С приходом нового собственника произошло немало изменений к лучшему, но наша главная задача, как и всегда – выпуск качественной продукции для детей не только Алтайского края, но и жителей других территорий России. В данный момент мы производим детское стерильное молоко с витамином С, с йодказеином, сметану для детей и взрослых. Также есть питание для детей с самого рождения и многое другое. Как всегда, наша продукцию пользуется спросом, ее можно найти в магазинах Алтайского края и соседних регионов. В будущем планируем увеличивать объемы производства, – рассказывает Екатерина Синельникова, заведующая производством.
Сегодня на предприятии рассматриваются варианты выпуска творожков и питьевых йогуртов с различными фруктовыми наполнителями для малышей от шести месяцев.
Модернизация и увеличение мощностей
Компания “Модест”
Фото: Олег УКЛАДОВ
На предприятии за то время, что оно работает в составе Барнаульского молочного комбината, уже сделали немало. В частности, в этом году провели работы по обеспечению пожарной безопасности, ремонт инженерных коммуникаций и системы отопления производственной площадки, износ которых был крайне высок. В производственных цехах установили дополнительные емкости для продукта и провели реконструкцию системы мойки аппаратного цеха. А в помещениях лаборатории завода проведен ремонт, для лабораториизакупили современное оборудование.
Изменения к лучшему уже заметили сотрудники компании.
– С каждым годом оборудование становится более сложным, это положительно влияет на производство. Под моим руководством работают 15 человек, все они с высшим образованием и справляются со всеми возложенными задачами. У нас увеличиваются объем и ассортимент продукции, мы не стоим на месте, а активно развиваемся, часто внедряем что-то новое, – рассказал Сергей Шторм, главный инженер.
Коллектив – вторая семья
Компания “Модест”
Фото: Олег УКЛАДОВ
Заведующая производством говорит, что на предприятии костяк коллектива не меняется на протяжении многих лет. Сейчас там трудятся около 70 человек, все сотрудники – настоящие профессионалы своего дела.
Наталья Боровлева, оператор линии розлива, работает в компании более шести лет.
– Работа у меня непростая и ответственная. Разливаем не только сметану, но и бифилин или йогурт. Самое главное для меня, что зарплату платят вовремя, коллектив дружный, так что все нравится. Трудиться мне интересно, к тому же я сама люблю нашу продукцию и советую ее друзьям и родственникам. Своими глазами вижу, что используем только натуральные компоненты, без всяких добавок. Если, например, говорить о сметане, то используем не искусственную, а натуральную закваску. Вся наша продукция очень полезна как для детей, так и для взрослых, – рассказывает Наталья Боровлева.
Компания “Модест”
Фото: Олег УКЛАДОВ
С сотрудницей предприятия согласна и ее коллега Юлия Афанасьева.
– Работаю в компании уже пять лет, за это время никаких проблем не возникало. В последнее время ассортимент расширился, это произошло благодаря приходу нового собственника. Мой труд нельзя назвать легким, но мне нравится. Утром перед началом работы обрабатываем детали оборудования, работаем с лабораторией. Потом уже тружусь на линии ,занимаюсь фасовкой. Знаете, почти каждый день варю творожок, но все как будто в первый раз, приятное чувство. На продукции компании вырастила сына, так что о качестве знаю не понаслышке. Коллектив для меня, как родные. Я так часто родственников не вижу, как своих коллег. Думаю, в будущем развитие нашей компании продолжится, – резюмировала Юлия.
Как сказал Гарри Шония, до 2020 года продукция была представлена только в Алтайском крае и частично в Новосибирской области. Сейчас ее можно найти во всех торговых точках не только Алтайского края, но и Республики Алтай, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Красноярского края.
Компания “Модест”
Фото: Олег УКЛАДОВ
Компания “Модест”
Фото: Олег УКЛАДОВ
Компания “Модест”
Фото: Олег УКЛАДОВ
Компания “Модест”
Фото: Олег УКЛАДОВ