На Алтае секретарь Епархии изнасиловал студента-волонтера

На судебном заседании церковнослужитель полностью признал свою вину Фото: pixabay.com

28 сентября Славгородский городской суд вынес приговор бывшему секретарю Славгородской Епархии. 26-летнего церковнослужителя осудили за то, что он изнасиловал волонтера.

Потерпевшим стал студент педагогического колледжа. Парень рассказал на допросе, что был знаком с подсудимым по совместной работе в Епархии и волонтерском отряде. Сначала они переписывались «ВКонтакте», созванивались. Потом служитель культа стал приглашать их с другом к себе в гости.

По словам волонтера, во время посиделок, они выпивали, и «под градусом» секретарь Епархии говорил о нетрадиционных сексуальных отношениях, иногда гладил гостей по спине и груди.

Все это студенту не очень нравилось, но он особо не настораживался. Как объяснил потерпевший на допросе: «Я считал, что служитель церкви никому не может сделать плохого». По словам студента, когда однажды под градусом служитель культа стал признаваться ему в любви, он ясно дал понять, что отрицательно относится к нетрадиционной ориентации.

Но это церковнослужителя не остановило. В марте после очередной совместной попойки служитель Епархии, воспользовавшись беспомощным состоянием пьяного волонтера, изнасиловал молодого человека.

На судебном заседании церковнослужитель полностью признал свою вину. Учитывая раскаяние, хорошие характеристики и возмещение морального вреда, подсудимого приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года

Известный опальный дьякон Андрей Кураев, публикуя приговор на своей странице, прокомментировал это так:

«Но от епархии ведь невозможно дождаться комментариев, а тем паче извинения. Покаяние у них только на экспорт, то есть для других».

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