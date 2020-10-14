Маргарита Петакшина: как построить стабильный бизнес в бьюти-индустрии

Генеральный директор компании Beauty Point Маргарита Петакшина

Продолжаем серию роликов о малом и среднем бизнесе в Алтайском крае. Это проект о личных бизнес-историях местных предпринимателей

В этом выпуске программы "Мой бизнес" телеканал "Толк" пообщался с генеральным директором компании Beauty Point Маргаритой Петакшиной и узнал, насколько сложно открыть студию красоты, завоевать доверие клиентов и пережить пандемию без значительных потерь.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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