«Никто не замерзнет»: СГК отчиталась о подготовке к отопительному сезону

Фишка этого сезона – досрочное подключение к отоплению Фото: Олег УКЛАДОВ

8 октября директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс отчитался перед потребителями о подготовке к новому отопительному сезону. В прямом эфире он рассказал барнаульцам о том, какие работы компания успела выполнить, что делать с холодными батареями и как отключить отопление, если в доме слишком жарко.

Досрочное подключение к отоплению

Фишка этого сезона – досрочное подключение к отоплению. По нормативам запуск тепла во всем городе должен начинаться, если среднесуточная температура воздуха держится ниже восьми градусов на протяжении пяти дней. Но не для всех такие условия комфортны.

– Мы знали, что потребителям необходима подача тепла раньше, чем стартует отопительный сезон. Например, это детские садики. Им тяжело ждать, когда температура опустится ниже восьми градусов. Для ребятишек это серьезные нагрузки, они начинают болеть. Почему бы не начать раньше? – рассуждает Александр Гросс.

С 10 сентября Сибирская генерирующая компания анонсировала, что к отоплению могут подключиться все, у кого есть такая потребность. Для этого нужно было подать заявку в компанию. В первый же день запустились около 15 объектов.

Официально отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября. К этому времени отопление получили уже 150 объектов школьного и дошкольного образования, 15 лечебных учреждений и десять многоквартирных домов.

Такое гибкое подключение по запросам потребителей будет действовать и в обратную сторону весной. Так, если кому-то будет жарко до официального окончания отопительного сезона, то СГК отключит этот объект раньше, чем закончится отопительный сезон. А если кто-то захочет продлить, то и этот вариант будет рассмотрен.

Кто отвечает за регулировку температуры?

Часто барнаульцы жалуются, что отопление вроде бы и дали, но батареи чуть теплые. Особенно часто это происходит в момент запуска отопления. Об этой проблеме нужно сообщить в свою управляющую компанию или ТСЖ, но энергетики тут в стороне тоже не остаются.

– Управляющая компания или ТСЖ вызывает нашего инспектора, и он на месте определяет температурный режим. Если действительно температура недостаточно высокая, происходит регулировка, – рассказывает Александр Гросс.

А вот если температурный режим нормальный, то дело уже во внутридомовой системе отопления. Где-то стояки не работают или воздух попал – за эти процессы уже отвечает управляющая компания.

Хоть сфера деятельности СГК заканчивается на границе фундамента жилого дома, инспекторы компании приходят решать проблемы и внутри здания.

– Нам много поступает обращений от горожан: то стояк не работает, то в квартире прохладно. Мы реагируем и совместно с управляющей компанией стараемся это решить. Вызываем инспектора на место. Если в квартире две батареи горячие, а одна нет, то либо она завоздушена, либо забит стояк. Зачастую такие проблемы возникают в квартирах, где батареям по 30-40 лет. Их необходимо либо очистить, либо заменить, – объясняет Александр Гросс.

Зачастую проблемы во время отопительного сезона возникают в домах, где управляющая компания недобросовестно подошла к подготовке и не получила акт готовности. Именно от их жильцов поступают жалобы на перегрев или недогрев.

Приоритет – работа с потребителем

Чтобы эффективнее мониторить ситуацию с температурным режимом, на сайте СГК создали интерактивную карту, где потребители дают компании обратную связь.

Пользователю нужно найти свой дом и отметить реальный температурный режим в квартире. Этот сигнал отразится на карте. По нему в СГК определят, что можно в дальнейшем сделать с конкретным домом – усилить или снизить подачу тепла.

– Это один из наших приоритетов – работа с потребителями, – отметил Александр Гросс. - Мы будем и дальше развивать систему обратной связи.

Хватит ли угля?

Пока неизвестно, насколько холодной будет эта зима, но потребители уже волнуются – хватит ли угля? А если будут морозы, сможет ли отопительная система справиться с ними?

– Могу сказать ответственно – мы не замерзнем. Запас угля у нас уже больше 100%, оборудование прошло подготовку, выполнены работы по его замене, все, что было запланировано – выполнено, мы готовы нести максимальные нагрузки, – заявил Гросс.

Первые испытания морозов выпадут в ноябре, но в компании уверяют, что они готовы к любому минусу.

Что успели сделать

В 2020 году Сибирская генерирующая компания обновила в Барнауле 32 км тепловых сетей на 59 участках, в том числе восстановлено 4,4 км линий рециркуляции горячего водоснабжения, на 53 центральных тепловых пунктах компания заменила водоподогреватели и насосы. Общий объем инвестиций в 2020 году – 1,3 млрд рублей, что в четыре раза больше по сравнению с 2018.

Также недавно специалисты устранили аварию на пересечении улиц Ленина и Профинтерна, где провалился асфальт. Работы затянулись, потому что при провале грунта пострадал участок ливневой канализации. Прорыв случился из-за попадания ливневых стоков на трассу, в связи с чем произошла коррозия нижней части трубопровода, и при первом включении этот участок повредился.

В СГК проводят диагностику данного участка и в последующие два года планируют его полностью заменить.

Завершив подготовку к нынешнему отопительному сезону, в компании готовятся уже к следующему. Еще месяц назад специалисты разработали планы и приступили к проектированию участок. Предполагаемый объем инвестиций на 2021 год – 1,2 млрд рублей.