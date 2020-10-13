Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 14 октября: Почти 300 тяжелобольных и удлиненные каникулы

Коронавирус на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае бушует эпидемия сезонного ОРВИ и коронавируса. Например, за минувшие сутки было выявлено 170 новых случаев ковида. Сколько в реальности таких людей, неизвестно.

- Да все болеют, - вздохнула уставший терапевт городской поликлиники №3 и написала диагноз «ОРИ» (острая респираторная инфекция). Про направление на выявление ковида речи даже не шло.

Данные на 23.00 13 октября. Источник: яндекс.

Может быть, оно и к лучшему. Только представьте, если бы выявление коронавируса шло полным ходом – вместе со всеми «легкими» пациентами и бессимптомниками – цифры были такими, что местным властям не осталось бы ничего другого, как закрыть весь регион на карантин.

По недавнему указу, было решено отправить школьников на удлиненные каникулы, которые начнутся в конце октября и продлятся на неделю больше обычного. Снова в школу дети пойдут 8 ноября. Предполагается, это поможет разорвать тесную цепочку контактов. организациям разрешили продолжить работу при условии строго соблюдения санитарных норм.

Тем не менее, сейчас в крае 280 человек находятся в тяжелом состоянии. Из них подключено к аппаратам ИВЛ – 129. За прошедшие сутки зафиксировано 7 смертельных случаев. А всего в крае за время пандемии погибли 596 человек.

- На сегодняшний день лечение в госпиталях проходят 1 495 пациентов. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. 3 434 человека (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении. Кроме этого, 1651 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 180 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам, - сообщает оперативный штаб.

Всего в крае развернуто коек 3 839. К кислороду подключены 1957 коек, с ИВЛ 431. Свободных коек сейчас 513.