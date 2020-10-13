Страховые представители помогают медикам Фото: pixabay.com

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постоянно меняется. Куда звонить по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи? Минздрав совместно с ТФОМС обратились к страховым медицинским компаниям с просьбой помочь в организации дополнительных телефонных консультаций населения по вопросам оказания медицинской помощи.

За разъяснениями и консультациями по любым вопросам, связанным с работой медицинских организаций, оказанием бесплатной медицинской помощи, в том числе при заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19, можно обращаться по одному из данных телефонов:

- ТФОМС Алтайского края 8-800-775-8565 (звонок бесплатный);

- Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» 8-800-200-9204 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 55-67-67 с 9.00 до 17.00;

- филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае 8-800-100-8102 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 20-28-22 с 8.00 до 17.00;

- филиал «Алтайский АО «СГ «Спасские ворота-М» 8-800-770-0799 (круглосуточно, звонок бесплатный), (3852) 55-73-97 с 9.00 до 17.00.

Страховые представители содействуют в разрешении возникающих у застрахованных лиц вопросов, появляющихся в процессе получения медицинской помощи.