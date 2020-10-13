32 градуса. Почему термометры в школах Барнаула работают неправильно

Школьникам ежедневно измеряют температуру на входе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ученики жалуются на то, что при контроле на входе в школу термометры показывают у них температуру тела 32-34 градуса. Детям это объясняют тем, что такова температура поверхности кожи человека, если он только что зашел с улицы. Но в чем тогда смысл термометрии, если увидеть реальные показатели невозможно?

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина объяснила, что дело в неправильно настроенном оборудовании.

«Ко всем бесконтактным термометрам имеется инструкции по использованию. В ней есть раздел «калибровка и настройка работы термометра». Руководителю организации нужно обратить внимание на это, провести настройку оборудования и проконтролировать другими видами термометров, удалось ли все правильно настроить», – объяснила Ульяна Калинина.

Если есть сомнения в показаниях бесконтактного термометра, то можно провести дополнительный контроль в течение учебной смены.

Всего с начала учебного года термоконтроль не прошли более 5 тысяч учеников. Причем, как отметила Ульяна Калинина, это упущение родителей. По ее словам, каждый родитель перед тем, как отправить ребенка в школу, должен провести термометрию дома.

По информации на сегодняшнее утро, из-за распространения коронавируса в целом по Алтайскому краю полностью закрыли одно детское образовательное учреждение и одно училище. Частично закрыты 26 групп в 17 детских садах, а также 95 классов в 58 школах, 11 групп в четырех учреждениях среднего профессионального образования и одна группа в вузе.

Также из-за заболевания ОРВИ на карантин закрыли 5 школ, 7 детских дошкольных образовательных учреждения, 89 классов в 36 школах и 31 группу в 21 детсаду.

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